Stockholmspolisen bevakar flera områden med drönare

Beslutet gäller från och med klockan 15 på lördagen fram till och med klockan 06 på måndagsmorgonen.

De fem områden som ska kameraövervakas återfinns i Vårby, Farsta, Skogås, Flemingsberg samt ett större område som sträcker sig från Hammarbyhöjden till Skarpnäck i södra Stockholm.

– Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i dessa områden. Genom att kamerabevaka från luften kommer vi kunna övervaka platser på ett mer dynamiskt sätt utifrån underrättelser och analyser av brottsligheten, säger Hanna Paradis, kommenderingschef för den särskilda händelse som hanterar den senaste tidens grova våldsbrott, i ett pressmeddelande.

Sedan juldagen har en lång rad våldsdåd inträffat i Stockholmstrakten. Så sent som under natten till lördag greps två minderåriga i Farsta efter att polisen hittat vapen under en husrannsakan.

Flera av de grova våldsbrotten har inträffat i områdena som nu ska övervakas med drönare. Bland annat sköts en 15-årig pojke ihjäl i Skogås i förra veckan.

Polisen hoppas att övervakningen både ska öka tryggheten i områdena och hjälpa polisen samla in bevis om brott begås.

– Vi kommer dessutom kunna lokalisera och identifiera gärningspersoner som begår brott och även bidra till förundersökningar i syfte att nå ökad lagföring, säger Hanna Paradis i pressmeddelandet.