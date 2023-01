Stockholmspoliserna har blivit 131 färre

I måndags presenterades nyheten om att 687 nya polisaspiranter nu välkomnas till lokalpolisområdena ute i landet. Samma dag påbörjade 906 nya polisstudenter sina studier.

– Ni är mycket efterlängtade, hälsade rikspolischef Anders Thornberg de nya aspiranterna i ett pressmeddelande.

I Stockholm är de särskilt välkomna. Sedan omorganisationen 2015 har Stockholm tappat 131 poliser, medan övriga regioner fått tillskott, (se faktaruta).

– Det är en katastrofsiffra. Hade bemanningsplanen följts skulle vi ha varit 5 280 poliser i Stockholm. Hade vi följt utvecklingen i övriga landet skulle vi ha varit 6 000, säger Kjell Ahlin, ordförande för polisförbundet i Stockholm.

Enligt honom är det svårt att rekrytera poliser till Stockholm av flera orsaker. Situationen på bostadsmarknaden spelar in, liksom den hårda arbetsbelastningen. I Stockholm är polisen även mer konkurrensutsatt av till exempel säkerhetsföretag som rekryterar poliser.

Totalt finns det nu 21 981 poliser och 12 947 civilanställda inom polismyndigheten. 6 500 av dem arbetar på polisens olika nationella avdelningar.

Fakta. Antal poliser i regionerna Nord: 1 693 – plus 186 poliser (varav 68 vid den automatiska trafiksäkerhetskontrollen) Bergslagen: 1 593 – plus 226 poliser Mitt: 1 706– plus 225 poliser Stockholm: 5 149– minus 131 poliser Öst: 1 916 – plus 233 poliser Väst: 3 944– plus 467 poliser Syd: 4 049– plus 516 poliser Förändringen som anges är sedan 2015. Visa mer

Av polisens personalstatistik framgår att antalet civilanställda minskat med 122 under året och att man lyckats återrekrytera 113 poliser. Det sistnämnda är en försämring med 25 poliser, jämfört med 2021.

Av de 902 poliser som slutade förra året gick 494 i pension, 103 fick jobb på den privata marknaden, runt 130 började arbeta för andra myndigheter eller kommuner och övriga slutade av andra orsaken. En av dem fick sparken.

34 procent av poliserna är kvinnor. Bland de civilanställda uppgår andelen till 68 procent. Totalt har andelen kvinnor ökat med 43 procent.

Polisregion Stockholm är chefstätats. Där finns det 799 chefer varav 35 procent är kvinnor. I Syd är 26 procent av de 552 cheferna kvinnor och i Väst är 27 procent av 506 chefer kvinnor.

Enligt rapporten finns 48,4 procent av regionernas personalresurser i lokalpolisområdena. Närmare 8 000 av poliserna arbetar med brottsförebyggande och ingripande verksamhet medan 7 700 jobbar med utredningsverksamhet. Resten arbetar bland annat vid gränspolisen, med underrättelseverksamhet och operativ verksamhet på regionnivå.

Totalt fanns det vi utgången av 2022 knappt 21 981 poliser i Sverige – vilket fortfarande är en bit från de 26 200 poliser som utlovats till utgången av 2024. Antalet motsvarar 205 poliser per 100 000 medborgare, vilket innebär att antalet per capita är i stort sett oförändrat sedan 2010. Som jämförelse kan nämnas att det i Tyskland finns 300 poliser per 100 000 invånare och i Frankrike 320.

Kjell Ahlin, ordförande för polisförbundet i Stockholm. Foto: Polisförbundet

Angående att 906 polisstudenter påbörjade polisutbildningen på måndagen konstaterade rikspolischef Anders Thornberg att det är ”glädjande”:

– Vi behöver bli fler för att möta brottsutvecklingen. Vårt arbete för att få fler att söka sig till polisen fortsätter.

Polisen har nu blivit lovade en lägsta lön på 31 000 kronor efter fullgjord utbildning. Sedan 1 januari har deras ersättning för obekväm arbetstid också höjts med 75 procent.

– Arbetsvillkoren börjar bli bättre, men är fortfarande för dåliga. Dagens unga tittar brett och jämför villkor och möjligheter när de väljer karriär i dag. Men jag vet att de som kommer ut som nybakade poliser är motiverade. Det gäller att de fortsätter vara det, säger Kjell Ahlin, ordförande i polisförbundet Stockholm.

Fakta. Polisens personalresurser ● Totalt är 34 928 anställda inom polisen, varav 21 981 poliser och 12 947 civila ● Antalet civila tillsvidare minskade med 122 anställda under året ● 113 poliser återrekryterades 2022, vilket är 25 färre än föregående år ● Under 2022 slutade 902 poliser slutat, vilket är 140 fler föregående år. ● Den totala personalomsättningen inom Polismyndigheten för tillsvidareanställda är 6,6 procent ● Totalt finns 48,6 procent av regionernas resurser på lokalpolisområdesnivå. ● 2022 har lokalpolisområdena haft en intern rörlighet som medfört en minskning med 863 anställda, framför allt från lokalpolisområde till region och polisområde. Den totala nettoförändringen för lokalpolisområdena är dock en ökning med 244, vilket förklaras av nyanställda poliser och civila. Källa: Polismyndighetens personalstatistik, uppdaterad 2023-01-03 Visa mer

