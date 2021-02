Stöd till korttidsarbete förlängs med en månad

Regeringen remitterar under fredagen ett förslag om att förlänga korttidspermitteringarna med en månad. Det innebär att krisdrabbade företag kan använda sig av korttidsarbete med upp till 80 procent av arbetstiden fram till utgången av april.

– Situationen med smittspridning slår mot människors liv och hälsa men också mot jobben. Korttidspermitteringar är ett av de mest effektiva sätten att rädda jobb, säger Åsa Lindhagen.

Staten kommer att stå för 75 procent av företagens kostnader för arbetstidsminskningen även under april. I ett tidigare beslut planerade regeringen att sänka ersättningen till 50 procent.

– Det handlar om att stötta företagen i en väldigt svår situation och att rädda människors jobb och försörjning. Det här är ett viktigt stöd för att inte behöva säga upp personal, säger Åsa Lindhagen.

Finansmarknadsministern utesluter inte att stödet till korttidspermittering kan behöva förlängas ytterligare efter april.

– Vi följer utvecklingen och kommer inte att tveka att återkomma med ytterligare åtgärder om det bedöms nödvändigt, säger hon.

Nästan 600.000 svenskar har varit korttidspermitterade någon gång under coronakrisen. Enligt den senaste prognosen från Finansdepartementet bedöms det genomsnittliga antalet korttidspermitterade vara 100.000 personer per månad under perioden januari–juni 2021.

Statens kostnader för korttidspermitteringar bedöms hittills uppgå till 51 miljarder kronor. Förlängningen av korttidspermitteringar under april beräknas kosta 1,2 miljarder ytterligare för statskassan. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna samt Centerpartiet och Liberalerna.

Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Regeringen beslutade också under fredagen att förlänga omställningsstödet till företag under mars och april. Stödet kommer att kunna användas av företag som tappar mer än 30 procent av omsättningen.

