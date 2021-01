Stor oro för dottern när hemmet blir utan el

Felicia Henningsson sitter i en fåtölj och tittar på musikvideor på familjens padda i huset hemma i Kläppvik utanför Sundsvall. Hon sittdansar med sin nalle, som är hennes favorit ända sedan hon var fyra år. I rummet intill sitter hennes mamma och uppdaterar sin telefon, oroligt.

– Det står fortfarande att det inte finns någon prognos, suckar hon.

Strömmen i huset gick under måndagskvällen, och hon uppdaterar elbolaget Eons hemsida för att försöka få besked om när den kommer tillbaka. Många saker som Felicia är beroende av behöver el.

Felicia är 22 år och har en psykomotorisk utvecklingsförsening, autism och epilepsi, som gör att hon behöver ständig assistans. Under nätterna har hennes mamma My Henningsson en övervakningskamera på Felicia som är kopplad till en app på Mys telefon. Om Felicia börjar få epileptiska kramper måste My vara snabb in på hennes rum.

– Jag måste vara där inom tre minuter, annars kan hon få syrebrist och dö och det är viktigt att alltid ha koll, säger My Hemmingsson.

I natt fungerade inte övervakningskameran eftersom det inte fanns någon el, så My har suttit bredvid sin dotter hela natten, och själv inte fått någon sömn. Nu är hon orolig för att det skulle kunna bli en vaknatt till.

My, här med hunden Lucifer, kan inte lämna uppsikt över Felicia under Foto: Mats Andersson

Några värmeljus är tända på bordet i rummet intill, där My sitter med andra dottern Molly och hunden Lucifer. Hon kan inte lämna uppsikten över Felicia heller på dagen, eftersom hon kan ramla och göra illa sig själv eller andra.

Under gårdagskvällen ringde hon till Eon och fick då beskedet att strömmen säkert skulle vara tillbaka när det blev ljust i dag. Under morgonen fick hon beskedet att en tekniker jobbade på att lösa det och ombads ringa tillbaka om en timme. Sedan dess har hennes samtal inte besvarats. Hon säger att hon har kommit fram till en telefonsvarare som säger att felet är okänt och att det inte finns någon prognos.

My jobbar som assistent åt sin dotter, men kommer att få avlösning av en annan assistent strax efter att vi lämnar dem. Då borde hon egentligen vila för att eventuellt behöva vaka en natt till, men hon tror inte att hon kommer att hinna det. För då måste hon skotta och åka iväg för att fixa ny mat och nytt vatten och ladda sin och Mollys telefon. Hon säger att hon skulle kunna lämna Felicia på ett korttidsboende, men att hon inte har ringt dit eftersom Eon trodde att strömavbrottet inte skulle bli så långvarigt. Det är därför hon uppdaterar Eons hemsida så ivrigt. För att få något besked.

Felicia tittar på musikvideor på familjens padda. Foto: Mats Andersson

Filip Annas är presschef på Eon och säger till DN att han säger att han inte känner igen bilden av att deras kunder kommer till en telefonsvarare, utan tror att det i så fall rör sig om att de hamnat i en telefonkö som läser upp information under tiden kunderna väntar.

– Rent generellt kan jag säga att vi aldrig kan garantera någon när strömmen ska komma tillbaka, säger han.

– När det är så här stora mängder snö så kan vi inte ta oss till alla platser, men det är beklagligt med längre avbrott, och vi har en stor organisation som jobbar med att lösa detta så snabbt det bara går.

Stora mängder snö har fallit över Västernorrland. Foto: Mats Andersson

Det är inte bara kameran i taket som inte längre fungerar för omvårdnaden om Felicia när strömmen är borta hemma hos My Henningson. Den ställbara säng som hon sover i drivs på el, så det kan bli tungt att sköta henne. Pumpen som behövs för vatten fungerar inte heller, så dusch, blöjbyten och toabesök fungerar inte som de ska. Matrutinerna sätts ur spel utan kyl, frys och elektrisk spis. Men mest orolig är My för vad som ska hända om batterierna i surfplattan eller det mobila bredbandet tar slut. My Henningsson kommer inte att kunna förklara för Felicia varför Youtube plötsligt slocknar, och hon är orolig för hur Felicia ska reagera.

– Om batterierna tar slut vet jag inte vad jag ska ta mig till.