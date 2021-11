Stor sökinsats efter försvunnen man

– Det är en 71-årig man som försvann från sitt hem under gårdagen under oklara omständigheter. Vi har sökt med hund och från luften under natten. Sökandet pågår och kommer att intensifieras under de kommande timmarna, säger Martin Hallberg, vakthavande befäl vid polisen.

Mannen är 190 centimeter lång och går begränsat, enligt polisens beskrivning. Det är oklart vad han hade på sig då han försvann.