Stor studie: Allt fler föder barn efter 40

Fakta. Så gjordes studien

● Studien är en så kallad tvärsnittsstudie där den totala populationen av kvinnor i åldrarna 40–49 år ingår. Den omfattar Sverige, Danmark och Norge åren 2008-2018 och den studerade populationen var i snitt 1,5 miljoner kvinnor per år.

● Aggregerad data gällande födslar och aborter har samlats in från nationella register. Data om hormonbaserade preventivmedel har samlats in från register över förskrivningar och data om assisterade befruktningar har samlats in genom att forskarna har korsat uppgifter från register över födslar och register över assisterade befruktningar.

Källa: Reproductive changes among women in their 40s: A cross-sectional study/Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica