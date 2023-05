Stora delar av järnvägen stängs av i sommar

● Banarbete på Södra stambanan vecka 24 (12–18 juni):

● Stockholm-Malmö, Norrköping-Linköping, Kimstad, Norsholm, Mjölby, Mantorp, Nässjö, Värnamo- Forsheda, Sjöatorp, Alvesta, Älmhult-Nässjö och Älmhult- Hässleholm.

● Ett stort antal arbeten genomförs under vecka 24 på sträckan Norrköping och Hässleholm (Södra stambanan) och Alvesta – Värnamo (Kust till kust-banan). Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via det tågbolag de ska åka med under denna vecka.