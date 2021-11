Stora frågan: Ska skäret heta ”Röva” eller ”Röven”?

Frågan ställdes först av Ljungskile seglingssällskap, som varje år anordnar tävlingen ”Röva runt”, där man seglar runt skäret i fråga, i området Dirhuvudholmarna i Ljungs socken.

– På höstkanten pratade vi om att det hade varit trevligt om det stod i sjökortet också, att det skäret skulle kunna heta ”Röva”. Och då har vår ordförande helt enkelt haft kontakt med Sjöfartsverket och frågat om det får bli namnet ”Röva” på det här skäret, säger Stellan Nilsson, tävlingsansvarig och som sitter i LJSS:s styrelse.

De som inte är bekanta med skäret behöver bara se bilden av det för att förstå den anatomiska kopplingen, säger Stellan Nilsson.

– Vi kallar det för vad det ser ut som.

Från Sjöfartsverket gick frågan vidare till Lantmäteriet som, i sin tur, i en remiss bett kommunen väga in hur namnet används i trakten.

Väldigt många namn är inte kartredovisade, förklarar Lantmäteriet för DN, i synnerhet småstenar, skär och småöar, precis som det finns många åkrar och ängar som man av praktiska skäl inte redovisar.

– Men skulle det finnas ett praktiskt skäl och man kan belägga att namnet existerar så tar vi in det. Och det är därför vi har skickat remiss till Institutionen för folkminnen, som sitter på de historiska ortnamnssamlingarna.

Vad gäller formen på namnet måste Lantmäteriet ta hänsyn till den lagstadgade riksspråksnormeringen. Att ”Röven” blir ”Röva” i lokalt språkbruk har betydelse, men är inte avgörande.

– Det är alltid en balansgång med att ta med dialektala former. Man får titta på hur omgivande namn är normerade och om de plockar upp dialektform eller inte. Och just i Bohuslän så är det ganska mycket av det dialektala som blivit kvar i normerade former.

Han är noga med att inte föregripa processen men säger samtidigt att det är trolig att det landar i ”Röven”.

Stellan Larsson säger att han aldrig hört någon i seglingskretsar säga annat än ”Röva”, och hoppas att det kartnamnet går igenom.

– Jag bor ju i Ljungskile och det är ju konstigt ifall det skulle stå ”Röven” då. Då ändrar man ju enligt min uppfattning den historiska benämningen i folkmun. Ända sedan jag var liten och hörde min farfar säga det, har jag aldrig hört något annat än ”Röva”, säger Stellan Larsson.

Läs fler nyheter om Västsverige här.