Stora mängder regn väntas längs västkusten

Ett lågtrycksområde ligger över Atlanten och rör sig nu österut. Den som bor på Sveriges västkust vet vad det betyder: Dags att rota fram regnkläderna – igen.

I morgon, tisdag, väntas regn längs västkusten. Och på onsdag blir det värre.

– Regnet som kommer in redan på tisdagen är kopplat till det här lågtrycksområdet. Men lågtrycksområdet kommer in först under onsdagen och det för med sig mild och fuktig luft som kan ge mycket nederbörd, säger Sofia Söderberg, meteorolog vid SMHI.

Det är främst nordvästra Götaland, alltså Västergötland, norra Halland, Sjuhäradsbygden, Skaraborg, Göteborg och Bohuslän, som i nuläget ser ut att drabbas under tisdag och onsdag. Men regnvädret berör även andra delar av landet där kan det kraftigare regnet fortsätta under torsdagen och fram mot helgen.

Med regnet väntas också starka vindar. Enligt SMHI:s prognoser kan västkusten förvänta sig ihållande frisk vind och vindstyrkor mellan 8 och 13 meter per sekund, med hård vind i byarna.

Stora mängder regn väntas i Västsverige under onsdagen. Foto: Magnus Hallgren

SMHI beräknar att 10 till 20 millimeter nederbörd kommer att falla under onsdagsdygnet, men lokalt kan det bli betydligt mer regn än så.

– Exakt hur mycket det blir och exakt var det hamnar är fortfarande lite för tidigt att säga något om, men att det blir rikliga mängder under onsdagsdygnet har varit tydligt under de senaste körningarna, säger Sofia Söderberg.

Hon ser dock ingen risk för kraftiga skyfall.

– Skyfall har vi främst på sommaren. Nu är det mer ett sammanhängande regn. Det kan vara intensiva delar i det, men det är mer utbrett med regn under en längre period som gör att vi når de här mängderna, säger hon.

