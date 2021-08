Stora skador efter översvämningar i Bohuslän: ”Det får inte hända igen”

– Hela den vägen, upp där, var bortspolad. Den åtgärdade vi igår. Den husvagnen är borttagen, och deras husvagn är totalt vattenskadad. Och huset här, det lyfte sig 30 centimeter. Det flöt alltså.

Ingvar Klevekil pekar i olika riktningar med ena handen och beskriver förödelsen efter översvämningarna, samtidigt som han rattar bilen med den andra.

Vi är på Johannesviks camping utanför Kungshamn, en av de platser som drabbades värst när regnet vräkte ner över Bohuslän under natten till fredag förra veckan.

– Vattnet försvann ganska fort. Det var inte det största problemet. Men allt jobb efteråt, det är det som har ställt till det för oss, säger han.

I snart 45 år har Ingvar Klevekil drivit campingen, som han tog över efter sin far. Att det kommer kraftiga skyfall med jämna mellanrum är han van vid. Men aldrig på det här sättet.

Bild 1 av 2 Ingvar Klevekil har inte hunnit uppskatta hur mycket det kommer att kosta att reparera alla skador. Men han vet att det kommer att bli dyrt. ”Det maximala självriskbeloppet är fem basprisbelopp. Det rör sig om ungefär 230 000 kronor i självrisk, per byggnad”, säger han. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 2 Campinggäster blev instängda då många vägar spolades bort av vattenmassorna. För att snabbt få dem körbara har personalen på campingen fyllt igen dem med grus och sten. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

Vattenmassorna drog med sig stora stenar från bergen. Bänkar och solstolar hamnade på kyrkogården som ligger intill. Lekplatserna stod under vatten. Avloppssystemet gav upp. De jämna vägar som byggts för att gäster och personal smidigt ska kunna ta sig fram på den stora campingen, som har ungefär 400 platser, spolades bort.

– Det var 60 centimeter djupa spår i alla vägar. Folk kunde inte ta sig ifrån sina stugor. Det var riktigt katastrofaktigt, sådär som man ser på tv, som inte händer här. För det ska inte hända här, säger han.

Katastrofbilden är svår att ta till sig i dag. Solen skiner, badplatsen är åter full av liv, strandgrillen är öppen. En helikopter hovrar ovanför oss och går upp och ner över campingen med jämna mellanrum. Johannesvik delar den med granncampingen Wiggersvik för att erbjuda sina gäster en tur över det bohuslänska landskapet.

Bild 1 av 4 ”Allt det här blåa var ju dränkt. Och samma där i den ändan, där vi träffades vid receptionen”. Med hjälp av en karta över campingområdet visar Ingvar Klevevik vilka delar som drabbades värst. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 4 Upp emot 60 bilar, husbilar och husvagnar blev totalförstörda och har bärgats. Flera säsongsgäster har fått avbryta sin semester. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 3 av 4 Efter förra veckans kaos har solen och sommargästerna återvänt till campingen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 4 av 4 Vissa delar av campingen klarade sig från översvämningarna nästan helt och hållet. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

De materiella skadorna är omfattande, minst sagt. Bärgningsfordon har kört från morgon till kväll för att hämta runt 60 bilar, husbilar och husvagnar som har totalförstörts. Några gäster lämnade campingen vind för våg.

– De vagnarna fick vi flytta själva. De bara gav upp och åkte, säger Ingvar Klevekil.

Flera gäster som fått avbryta sin semester har fått boka om och komma vid ett senare tillfälle. Runt 15-20 platser har fått stängas av. Han tror att de har tappat ungefär 15 procent av beläggningen.

Just nu fokuserar campingpersonalen på det som är mest akut, resten får vänta. Under hösten ska bland annat ett helt servicehus, som byggdes så sent som 2014, rivas ut.

Bild 1 av 2 Säsongsgästen Sven Åke Gustafsson undrar om servicehuset kommer att öppna till vintern. Ingvar Klevekil tror inte det att det blir så. ”Men vi vet inte ännu, vi jobbar på att få det så bra som möjligt.” Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 2 Servicehuset byggdes 2014 och var det enda som stod öppet vintertid. Nu behöver allt rivas invändigt. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

Ingvar Klevekil har ännu inte hunnit bilda sig en uppfattning om hur mycket skadorna kommer att kosta honom. Men han vet att det kommer att bli dyrt.

– Det maximala självriskbeloppet är fem basprisbelopp. Det rör sig om ungefär 230 000 kronor i självrisk, per byggnad, säger han och fortsätter:



– Försäkringsbolagen lovar guld och gröna skogar. Men nu står vi här och då gäller det inte, för markarbeten och sådant där, eftersom det finns något finstilt om naturkatastrofer.

Bild 1 av 3 Många bilar, husvagnar och husbilar hamnade under vatten och fick bärgas bort. Foto: Ingvar Klevekil/Privat Bild 2 av 3 På en av campingens lekplatser stod det 70 centimeter högt vatten när det var som värst. Foto: Ingvar Klevekil/Privat Bild 3 av 3 Så fort vattnet drog sig undan påbörjade personalen arbetet med att samla ihop allt skräp, grus och sten som vattnet dragit med sig. Totalt har de fått ihop 30 ton material. Foto: Ingvar Klevekil/Privat Bildspel

Samtidigt är han oerhört lättad över att inga människor skadades fysiskt.

– Det är det som är så himla skönt, att ingen har kommit till skada.

Finns det något ni kan göra själva för att vara mer förberedda för kraftiga regn i framtiden?

– I Spanien har jag sett att de har stora kanaler som går rakt genom hela byn, som ofta är torrlagda. Då har jag tänkt varför? Men de har ju en regnperiod, och det kanske vi också kommer till att få. Då kanske vi får vara beredda på att lägga stora, grova dräneringar ytligt som tar ytvattnet direkt. Det är väl en teori jag har. Annars... ja, vad ska vi göra?

När vi rullar in framför bommarna vid receptionen lyser han upp.

– Se, nu är det kö igen! Man får glädjas åt det.

Även i centrala Kungshamn pågår i ett febrilt arbete med att reparera skador efter översvämningen. Flera lägenhetshus som ägs av det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder drabbades hårt.

Bild 1 av 2 En skarp markering som tydligt visar hur högt vattnet stod i en av Sotenäsbostäders fastigheter i Kungshamn. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 2 Vid sidan av husen står containrar där hyresgästerna har fått slänga det som förstörts när deras förråd översvämmats. Fastighetsskötaren Andreas Hambalek har fått slita hela veckan med de mest akuta åtgärderna. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

Containrar står utplacerade där hyresgästerna har slängt det som inte gått att rädda efter att deras källarförråd fylldes med vatten. Alla portar står på vid gavel. En trappa ner står fläktar utspridda i källargångarna. Fuktlukten är påträngande.

– Jag har varit med om ett förr, detta var fjärde gången. Men inte som nu. Det regnade i tre timmar, konstant. Och det var inte ett lätt regn, säger hyresgästen Yvonne Hedberg, som bott här i 45 år.

Nu är det mest slam kvar på golven men man ser tydligt hur högt vattnet stod. En knapp halvmeter från golvet och uppåt har färgen försvunnit från förrådsdörrarna.

Yvonne Hedberg har fått slänga en hel del, berättar hon.

– Till och med sånghäften och sådant som låg där på andra hyllan. Vattnet hade inte gått upp dit, men fukten!

Hyresgästen Yvonne Hedberg har fått slänga sådant som blivit vatten- och fuktskadat i hennes förråd. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Eftersom värmepumparna slogs ut när källaren fylldes med vatten har det inte funnits värme eller varmvatten i lägenheterna. Boende har erbjudits att duscha i kommunens idrottshall som ligger tvärs över gatan.

Under torsdagen har en tillfällig lösning installerats och förhoppningen är att allt ska fungera igen i helgen.

– Vi har fått kapa av rör och göra tillfälliga installationer för att få igång det. Sedan kommer allt det här monteras bort och det kommer bli helt nya lösningar. Så det är stora åtgärder, säger Vaste Rolfsson, driftchef på Sotenäsbostäder.

Det har varit en intensiv vecka, där han tillsammans med bolagets vd, Tomas Reuterberg, och de två fastighetsskötare som är i tjänst, har fått hantera kriser på två platser samtidigt. I en av deras fastigheter på Bohus-Malmön kommer flera hyresgäster behöva evakuera sina lägenheter.

– En lägenhet går inte att bo i alls. Och i tre av dem kommer vi behöva riva upp både golv och delar av väggar och totalrenovera eftersom det står vatten under parketten, säger Tomas Reuterberg.

”Jag tycker det är viktigt att säga att personalen har ställt upp oerhört osjälviskt”, säger Vaste Rolfsson, driftchef på Sotenäsbostäder. Fastighetsskötaren Sten Servinsson har fått jobba dag som natt då han även privat drabbats av översvämningarna. Nu ska han gå på fyra veckors efterlängtad semester. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Inledningsvis var det flera hyresgäster som riktade kritik mot hur Sotenäsbostäder hanterade händelsen. Främst rörde det klagomål kring brist på information, något Reuterberg har förståelse för.

– Vi gjorde ett första inlägg på vår hemsida på fredagen. Därefter var vi som var i tjänst ute på fält och fokuserade på annat än information, och vi hade heller inte fått grepp om hela situationen. Men vi skulle naturligtvis ha sagt något ändå.

Hyresgäster vittnar om att det varit översvämning i källaren tidigare, kommer ni att vidta några åtgärder för att försöka förhindra det i framtiden?

– Ja, vi kommer titta på det nu. Vattnet tränger in i våra fastigheter bakvägen via dagvattensystemet så vi måste hitta en lösning för hur vi kan förhindra det på vår sida av nätet. Det får inte hända igen.

Läs mer:

Väderrelaterade skador ökar hos försäkringsbolagen

Kraftiga översvämningar i Bohuslän

Här hittar du fler texter från DN:s redaktion i Göteborg