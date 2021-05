Stora temperaturskillnader när värmen drar in över landet

Under måndagen slog termometern nytt årsbästa när 27,8 grader uppmättes i Horn i Östergötland. Under tisdagen har värmen kommit in på bred front. Längs med östkusten har temperaturen legat runt 20 grader med en högstanotering på strax över 24 grader i Kosta i Småland.

På västkusten har solen däremot visat sig sparsamt och regnskurarna duggat tätt under tisdagen. I Västra Götaland och Värmland har även temperaturerna varit betydligt mer blygsamma, runt 12 grader. I norr kan vinterjackan fortfarande komma väl till pass.

– I norra Norrland ligger temperaturen på mellan 0-5 grader och ytterligare lite lägre i fjällen, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

Under de senaste dagarna har temperaturen växlat kraftigt på många håll i landet, det har även förekommit stora skillnader lokalt.

– Det är normalt att det blir så under våren. Att det skiljer sig mycket lokalt beror på den varierande molnigheten, när solen får ligga på utan moln i vägen blir temperaturen högre, säger Moa Hallberg.

Väderläget väntas hålla i sig även under onsdagen och torsdagen, med sol och värme på östkusten och ett lågtryck som dröjer sig kvar över västra Sverige. Under torsdagen kan värmen dock smyga sig upp över Norrland.

– Längs med Norrlandskusten kan temperaturen röra sig upp mot 20 grader, och det blir fortsatt varmast i inre Götaland och Östra Svealand.

Fram mot helgen verkar dock värmen komma av sig något, temperaturer mellan 10-15 grader är att vänta i stora delar av landet och fortsatt sol. I väst ser regnet ut att hålla i sig ett bra tag framöver.

– Det blir inte lika högra temperaturer som vi ser nu men ändå lite varmare än vad vi haft de senaste veckorna, säger Moa Hallberg.