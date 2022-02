Stormbyar i Skåne under natten – Nora rör sig vidare

Minst nio personer omkom när stormen Eunice drog in över Europa på fredagen. Även södra Sverige har haft det rejält blåsigt under kvällen och natten till följd av samma lågtryck, då under namnet Nora.

Lokalt har det blåst storm i vindbyarna, med 29 meter per sekund i Falsterbo i sydvästra Skåne och 26 meter per sekund i Skillinge i sydöstra Skåne.

Under morgonen har blåsten lugnat ner sig, men den gula vindvarningen ligger kvar in på förmiddagen.

– Vinden vrider från väst till nordväst så vi kommer åter att ha risk för stormbyar, säger Sievert.

En rad tågsträckor i Skåne – bland annat över Öresundsbron – har stängts av i förebyggande syfte, och det gäller fram till klockan 12 på lördagen, enligt Skånetrafiken.

Fakta. SMHI:s vädervarningar Gul: Kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Orange: Kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Röd: Kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Källa: SMHI. Visa mer

Samtidigt rör sig ett snöfall österut över landet, vilket kan orsaka problem i trafiken. Under natten körde en buss med sju personer av vägen utanför Linköping.

– Det är oerhört halt på platsen och det snöar, så det är troligen därför bussen körde av vägen, säger Martin Eriksson, vakthavande befäl vid räddningstjänsten Östra Götaland, till TT.

Gula varningar för snöfall ligger kvar för norra Götaland och södra Svealand.

– Det kommer att snöa kraftigt under morgonen, och sedan kommer stormlågtrycket Nora att sakta röra sig österut. Någon gång under sena eftermiddagen kommer snöfallet lämna Östergötland, säger Sievert.

Stora delar av Sverige kan sedan se fram emot en del soliga stunder under helgen, men för Götaland väntas ett nytt lågtryck dra in västerifrån under senare delen av söndagen.

