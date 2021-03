Stormen Evert sveper in i väst – SMHI: Hela landet berörs

Det är snabba vädersvängar i Halland som för bara några dagar sedan varnade för gräsbränder, som en följd av torrt fjolårsgräs som kommit fram när snön smält.

Det milda och torra vädret väntas slå om rejält under onsdagskvällen, när stormen Evert sveper in från norska havet.

– Det här är i samband med ett lågtryck som rör sig ute på norska havet och med detta så är det då i samband med fronter som rör sig inåt som resulterar i nederbörden, säger Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.

Stora mängder snö och regn väntas falla över Halland under onsdagskvällen och natten. Det ska även blåsa, inte fullt på stormstyrka men enligt SMHI rör det sig om hårda och mycket hårda vindbyar ut mot kusten för Hallands del.

– Kollar vi på byvindarna så är det upp mot 22-23 sekundmeter ut mot kusten, stormstyrka så ska du över 25. Men det kommer vara blåsigt.

Lågtrycket rör sig under natten in över Västra Götaland, Svealand och senare under torsdagen även in i Södra Norrland. En klass 2-varning för snöfall med risk för kraftig drivbildning gäller för norra Bohuslän, Dalsland och Värmland.

– Hela landet kommer att beröras av de här nederbördsområdena. Framåt torsdagskvällen når det norra Norrland, säger Linus Karlsson.

Det här nederbördsområdet gäller främst under torsdagen men även fram mot helgen kan Sverige räkna med fortsatt ostadigt väder.

– Temperaturen ligger strax över 0-strecket och det blir både regnskurar, byar och blötsnö, säger Linus Karlsson.

SMHI skickar med budskap om att vara ordentligt beredd på det ostadiga vädret.

– Det är ymnigt snöfall och blåsigt väder så det är ju besvärligt. Man får även vara extra uppmärksam på att det är besvärligt väglag i samband med det här vädret.

