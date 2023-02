Stormen Otto på ingång – SMHI utfärdat orange varning

Stormen dundrar in i Sverige under fredagseftermiddagen i samband med ett lågtryck som rör sig in österut över landet.

SMHI har gått ut med orangea varningar för storm på Kattegatt och Skagerrak samt för vind över stora delar av Götaland. Mest blåst och stormbyar blir det på västkusten och i Skåne under fredagskvällen och natten mot lördag.

– Det är ett område som sträcker sig strax norr om Göteborg till strax norr om Helsingborg som blir värst drabbat, säger Moa Hallberg.

I de allra blåsigaste områdena blir det upp till 30 meter per sekund. Det kan leda till bland annat strömavbrott i områden med luftburna elledningar.

– Sedan finns det alltid risk för nedfallna träd och förseningar i tåg- och busstrafik. Det är bra att vara extra försiktig i trafiken och att ta in lösa föremål om man har det i trädgården, säger Moa Hallberg.

Läs mer: Klimatkrisen hot mot sillgrisslor – ungar dör under värmeböljor

Under torsdagen är det molnigt i in princip hela landet, men molntäcket börjar luckras upp lite över södra och norra Norrland,

– Men i söder ser det fortfarande ut att vara molnen som dominerar fram till att lågtrycket och stormen kommer in över landet, säger Moa Hallberg.

Förutom kraftig blåst drar lågtrycket med sig en hel del nederbörd. Under fredagen blir det regn i söder och snö från norra Värmland och uppåt.

– Det kan vara snöinslag även i Västmanland och Uppland som övergår i regn men sedan snö igen under natten mot lördag, säger Moa Hallberg.

Den värsta blåsten väntas avta under lördagen när lågtrycket rör sig bortåt, men det blir fortsatt småblåsigt under hela helgen.

Under veckoslutet är det fortsatt tillfälligt milda temperaturer i landet med fem plusgrader i södra landet och fem minusgrader i norr.

– Men det blir kallare från söndag då lite kyligare luft drar in. Då blir det lite kallare, även om det längst ner i Skåne kan ligga runt fem plusgrader. I övrigt någon enstaka plusgrad i söder och fortsatt minusgrader i norr, säger Moa Hallberg.

Läs mer:

Träd avslöjar varför de fruktade hettiterna försvann