Större intresse att rösta i valet till Sametinget

Inför dagens val fanns 9.220 personer upptagna i den samiska röstlängden – runt 460 fler än vid det förra valet 2017. Hur många som valt att rösta inför och under söndagen är dock för tidigt att säga.

Årets val sker under coronasäkra former, med separata in- och utgångar samt handsprit, munskydd och plasthandskar tillgängliga för väljarna. Det traditionsenliga fikat som väljarna brukar bjudas på är inställt.

Samer bosatta i Västsverige slipper i år för första gången valet mellan att poströsta eller åka till Stockholm, rapporterar P4 Göteborg.

– Man känner sig som en same, identiteten stärks när man kliver in i vallokalen, säger Lars-Einar Hästner som åkt från Tjörn till den nyinrättade vallokalen i Göteborgsstadsdelen Högsbo.

I Jokkmokk var väljaren Lovisa Flinkfelt först ut att lägga sin röst på söndagsmorgonen.

– Det var viktigt att rösta för annars kan man inte heller klaga, säger hon till Sameradion.

Av de som får rösta finns ungefär 45 procent i Norrbotten, 22 procent i Västerbotten, åtta procent i Stockholms län och sex procent i Jämtland län. Övriga är spridda över landet.

Sametinget fungerar både som en folkvald församling och en statlig förvaltningsmyndighet, men i praktiken är dess beslutsmakt begränsad. Enligt väljarundersökningar vill en majoriteten av väljarkåren se ett ökat självbestämmande för tinget.

Knäckfrågan som splittrar de åtta partierna i två block är huruvida alla samer ska ha rätt att nyttja land och vatten i sina hemområden. Den politiska skiljelinjen står framför allt mellan dem som menar att samebyarna ska styra jakt, fiske och renskötsel – och dem som menar att samebyarna ska ha minskat inflytande och att alla samer ska ha rätt att ta del av jakt och fiske.

I förra valet fick partiet Jakt- och fiskesamerna flest röster, men lyckades därefter inte bilda majoritet i Sametinget.

Vallokalerna stänger klockan 20 på söndagskvällen. Därefter dröjer det till den 25 maj innan valmyndigheten räknar med att ha ett resultat.