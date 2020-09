Stort covid-19 utbrott på sjukhus i Jönköping lex Maria-anmäls

Det var i slutet av maj som man började förstå att något utöver det normala hade drabbat en ortopedavdelning på Ryhov som inte primärt skulle vårda covid-19 patienter.

– Cheferna reagerade över att det var många i personalen som hade blivit sjuka och detta kopplades sedan ihop med att även patienter som insjuknat i covid-19 hade varit inlagda på avdelningen, säger Axel Ros.

Två dagar senare, den 27 maj, stängdes avdelningen i en vecka.

– Då definierades det som ett utbrott och vi började hantera smittan efter våra riktlinjer. Vi tog inte in några nya patienter förrän vi var säkra att det inte var farligt blir inlagd där.

Sammanlagt rör det sig om cirka 20 patienter och 40 i vårdpersonalen som har blivit sjuka på sjukhuset. För sex patienter i åldrarna 63 till 91 blev utgången mycket allvarlig, fem av dem har avlidit på grund av eller med covid-19 som bidragande orsak. En patient vårdas fortfarande på sjukhus.

Ryhovs sjukhus egen internutredning kan inte ge svar på hur coronaviruset tog sig in på ortopedavdelningen. Enligt Axel Ros har det inte gått att spåra smittkällan.

– Vi vet att ett 60-tal personer har varit sjuka i covid-19 under perioden men vi kan inte veta säkert att några har blivit smittade på avdelningen. Viruset kan ha kommit in både med patienter som inte haft några symtom när de lades in, eller med personal som var symtomfria när de kom till jobbet men som sedan insjuknat under dagen. Det har i vissa fall gått väldigt fort, säger han.

Utredningen har dock visat på vissa brister som bidrog till smittspridningen, bland annat att patienterna på ortopeden delade rum och att avdelningscheferna fick ansvar för smittskyddet eftersom det saknades resurser.

Axel Ros säger att det var svåra förutsättningar att bedriva sjukvård när pandemin härjade som mest vilket bidrog till smittspridningen, men att man i dag har infört en rad åtgärder och förstärkt resurserna inför en eventuellt andra våg. Bland annat kommer andelen enkelrum öka.

– Vi hade inte optimala förutsättningar. Sedan förstår alla att det var väldigt svåra omständigheter, säger han.

Genom lex Maria-anmälan hoppas Region Jönköping att man kan dra lärdomar av händelsen som andra sjukhus kan dra nytta av.

Anmälan välkomnas av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

”Det är viktigt att sprida lärdomar från Region Jönköping läns anmälan enligt lex Maria, och det är angeläget att identifiera kunskapsluckor avseende covid-19”, säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo, i ett pressmeddelande.