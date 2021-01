Covidutbrott på Skaraborgs sjukhus i Skövde

Utbrottet hade sin begynnelse för drygt en vecka sedan när tre fall upptäcktes bland vårdpersonalen på sjukhuset. Det eskalerade sedan kraftigt och i går, torsdag, var 30 medarbetare – varav 26 som tillhör vårdnära personal som undersköterskor, sjuksköterskor och läkare – på sjukhusets vårdenhet för lungmedicin smittade, bekräftar chefsläkaren för DN.

– Vi har stängt en avdelning helt och hållet och vi har haft intagningsstopp på den andra avdelningen som är aktuell. Sen kommer vårdenheten tömmas under helgen och vi kommer inte öppna den förrän den är sanerad och vi har personal som kan återgå i arbetet.

Exakt hur smittan kommit in på sjukhuset är ännu under utredning men enligt Christer Printz har några olika patienter kommit in med covidsmitta som inte kunnat upptäckas vid tillfället de sökte vård.

– Bland annat en äldre person från ett äldreboende som har sökt för något annat än det som kunde misstänkas vara covid. Och det framkommer först efter några dagar att personen kommer i från ett boende som det finns covidsmitta. Men det finns även andra patienter som initialt var negativa som kommit till enheten som sedan blivit positiva, säger han.

Totalt består den vårdnära personalgruppen på den drabbade enheten av cirka 45 personer, uppger sjukhuschefen, och man kommer nu göra en händelseanalys för att förstå hur en så stor andel hade kunnat smittas.

– För det är lite fler smittade än vad man kan förvänta sig utifrån situationen. Med tanke på att vi har det man kallar för source control, att man använder munskydd och visir i alla utrymmen inklusive fikarum med mera.

Bedömer du att det är något som brustit i era rutiner?

– Det borde inte vara det för det här är erfaren personal som har jobbat med den här patientkategorin under en längre tid. Men det är ändå anmärkningsvärt att så många i personalen har blivit smittade.

De senaste månaderna har beläggningen av patienter i behov av covidvård varit hög på Skaraborgs sjukhus, säger Christer Prinzt. Tacksamt är att trycket har lättat inför i helgen.

– Det har varit ganska jobbigt under veckan med hög belastning men just i dag har det släppt och vi har skrivit hem ganska mycket patienter och situationen inför helgen ser bra ut trots detta.

Läs fler nyheter från Västsverige.