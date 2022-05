Stort kunskapstapp på barnakuten – unga oerfarna lämnas ensamma med svårt sjuka barn

VAL 22

Hon kom hit nio månader efter sin sjuksköterskeexamen och har nu jobbat ett drygt år på barnakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Kollegorna skojar om att hon snart tillhör inventarierna. Andra sjuksköterskor som nyss börjat arbeta här – med svårt sjuka barn och livshotande tillstånd – kommer direkt från sjuksköterskeutbildningen.

Karolinskas barnakut i Solna är en del av högspecialiserade Astrid Lindgrens barnsjukhus där några av de svårast sjuka barnen i Sverige vårdas. Akutmottagningen har flera specialuppdrag, bland annat tas alla barn i Stockholm med allvarliga bränn- och skallskador emot här.

– Men som det är nu tycker vi inte att vi kan ge bra vård, säger undersköterskan Obaida Samman.

”Det är här vi vill arbeta. Men vi behöver bättre förutsättningar”, säger läkaren Anna Dahl. Foto: Paul Hansen

Han tittar på sjuksköterskan Elin Olsson. Tillsammans har de uppmärksammat och räddat livet på barn som blivit akut dåliga i det överfulla väntrummet och i korridorer.

Nu är de på jobbet en ledig eftermiddag för att berätta om den negativa spiral som pågår på barnakuten och många andra arbetsplatser i vården just nu.

– Vi är flexibla och har tänjt oss till det yttersta. Men nu handlar det nog mest om tur att det värsta inte har hänt, säger Elin Olsson.

Vem som ska jobba i vården har blivit sjukvårdens stora ödesfråga. Bristen på framför allt sjuksköterskor – särskilt specialister och erfarna – kommer inte som en överraskning. De första nationella prognoserna som pekade på ett växande behov och en sannolik framtida brist kom på 2000-talet. Sedan 2015 pågår en utbildningssatsning initierad av regeringen för att få fram fler sjuksköterskor. Men det är skillnad på att vara ny och erfaren och i dag är en större andel sjuksköterskor anställda i landets regioner och kommuner yngre jämfört med för tio år sedan, det visar ny statistik från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som DN fått ta del av.

Tidigare fick du inte jobb på barnakuten utan erfarenhet från barnsjukvården. I dag är det ett omöjligt krav eftersom de fåtal som söker utlysta tjänster kommer direkt från sjuksköterskeutbildningen, berättar verksamhetscheferna Camilla Nielsen och Malin Ryd-Rinder.

– Vi har tappat kompetens under en längre tid. Det har skett en urholkning av erfarenhet som vi inte kunnat ta igen, säger Camilla Nielsen.

Problemet eskalerade i höstas när ett uppsagt avtal startade en dominoeffekt av uppsägningar. Först slutade en grupp erfarna undersköterskor när de fick sänkt ersättning för arbete på obekväma tider. Det ökade arbetsbelastningen på sjuksköterskorna, vilket ledde till fler uppsägningar.

Barnakuten i Solna har dessutom gått igenom en period av extremt högt söktryck. Enligt regionens målsättning ska akuten kunna ta emot 35 000 barn per år. I verkligheten passerade nästan 55 000 patienter under 2021. Det har gjort att väntrummet fyllts upp, samtidigt som nya medarbetare inte fått en chans att komma in i arbetet. Nya introduceras av andra nyanställda. Utbildningar hinns inte med.

”Nu börjar jag bli varm i kläderna men det har varit ett tufft första år på barnakuten”, säger sjuksköterskan Yulia Bulanova. Foto: Paul Hansen

– Det finns dessutom färre erfarna kvar att fråga och be om hjälp, berättar sjuksköterskan Yulia Bulanova.

Redan för två år sedan pekade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, på att bristen på sjuksköterskor och erfarna på Astrid Lindgrens barnsjukhus lett till felaktiga bedömningar och att barn som egentligen behövt vård skickats hem från akuten.

Det här är missar som läkaren Aron Kerenyi ser med egna ögon varje dag han är på jobbet. Han träffar barn som borde kommit till doktorn direkt. Men berättar också om alla barn som inte ska vara på akuten, som ändå skrivs in av någon som är osäker och inte vill chansa. Vilket ökar trycket på barnakuten ännu mer.

– Mina kollegor gör sitt bästa men att prioritera patienter är svårt. Det kräver erfarenhet och en klinisk blick, säger sjuksköterskan Elin Olsson.

Efter sommaren lämnar också sjuksköterskan Elin Olsson barnakuten. Hon älskar sitt jobb, men otillräckligheten är för tärande, berättar hon. På en barnmottagning i öppenvården skulle hon kunna jobba dagtid istället för dygnets alla timmar. Som hyrsjuksköterska kan hon hitta uppdrag som dubblar lönen, berättar hon. Foto: Paul Hansen

Efter att ha arbetat på barnakuten i fem och ett halvt år räknas hon som en av de erfarna. Hon jobbar som ledningssjuksköterska och har bland annat ett övergripande ansvar för att få flödet av patienter på akutmottagningen att fungera. Med flöde menas att patienter som kliver in genom entrén inte ska fastna i väntrummet, i korridorer eller mottagningsrum. De behöver få träffa en sjuksköterska eller läkare så snart som möjligt för att få vård, kunna slussas vidare och lämna plats för nya patienter.

Elin Olsson ser tydligt hur mycket trögare allting går när exempelvis triagen – där patienter får en första bedömning – bemannas av mindre erfarna, som inte kan arbeta så självständigt, effektivt och patientsäkert som en erfaren sjuksköterska kan göra.

– Jag gör mitt bästa för att stötta nya kollegor men känner att jag inte räcker till, säger hon.

För läkarna Aron Kerenyi och Anna Dahl innebär bristen på omvårdnadspersonal att de alltför ofta behöver göra undersköterskornas och sjuksköterskornas arbete för att få fart på flödet av patienter. I stället för att använda sin medicinska kompetens lägger de tid på att städa undersökningsrum eller förbereda för provtagning.

Läkaren Aron Kerenyi har försökt driva undersköterskornas och sjuksköterskornas arbetsvillkor och löner. Han är precis klar med sin ST och vill fotsätta jobba på barnakuten med ett stabilt team omkring sig. Foto: Paul Hansen

Och när det går ett larm – vilket kräver att de mest erfarna sluter upp i akutrummet – då kan oerfarna sjuksköterskor lämnas helt ensamma med en stor mängd inskrivna patienter i mottagningsrummen. Samtidigt fylls väntrummet upp med ännu fler barn, som ingen hunnit tittat på, vars tillstånd snabbt kan försämras, berättar Aron Kerenyi.

– Det här är en enorm stress för alla. Vi är rädda för att barn ska dö på grund av den bristande bemanningssituationen.

Enligt barnakutens verksamhetschefer är det just otillräckligheten, arbetsbelastningen och arbetstiderna som sjuksköterskor lyfter som problem när de väljer att sluta, inte att de ogillar sitt jobb.

För att skapa trygghet arbetar de med checklistor och tydliga rutiner. Men det krävs mer för att få till en stabil bemanning, säger Malin Ryd-Rinder, medicinskt ansvarig på barnakuten.

Verksamhetscheferna Camilla Nielsen och Malin Ryd-Rinder vet att barnakuten är en populär arbetsplats, egentligen. Det är mindre hierarkiskt, undersköterskor, läkare och sjuksköterskor samarbetar tätt. Du möter många olika typer av patienter, ett spännande jobb. ”Men det måste finnas förutsättningar att orka i längden”, säger Malin Ryd-Rinder. Foto: Paul Hansen

Hon ser en ny generation sjuksköterskor som vill ha semester beviljad i god tid som alla andra i arbetslivet, färre jobbhelger, bättre återhämtning mellan nattpassen och möjlighet att utvecklas i sitt yrke. En verklighet vårdens arbetsgivare måste anpassa sig till. Vem ska annars jobba i dygnet runt-vården, frågar hon sig.

– I grunden handlar det om synen på sjuksköterskan och sjuksköterskans uppdrag. Florence Nightingale finns inte här längre. Hon har slutat.

Dina medarbetare är rädda för att barn ska dö på grund av bemanningssituationen, delar du deras oro?

– Vi vet att 90 procent av barnen på barnakuten inte är så dåliga att de behöver läggas in, till skillnad från vuxenakuten som har fler livshotande tillstånd. Men ja, jag delar oron för att vi ska missa ett svårt sjukt barn när vi har de här belastningstopparna och en arbetsmiljö som gör att erfarna lämnar oss. En kompetensmix med fler oerfarna ökar riskerna. Vi måste hitta sätt att behålla våra erfarna, säger Malin Ryd-Rinder.

En legosjuksköterska med barnakutens berömda isglass. En första vårdinsats som både ger vätska och en hint om hur barnet mår. Foto: Paul Hansen