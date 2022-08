Striden om Göteborg – har MP eller C den grönaste politiken?

VAL 22

I Göteborgspolitiken befinner sig Miljöpartiet och Centerpartiet i skilda lag. C ingår i Alliansens minoritetsstyre, medan MP tillsammans med Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ är i opposition.

Även om både MP och C i de lokala valmanifesten understryker betydelsen av klimatkamp och naturvård, går de inte helt i takt om metoder.

Klimatplanen

Göteborg har beslutat att den ska bli ”en ekologiskt hållbar stad 2030”. Koldioxidutsläppen inom staden måste minska med minst 10,3 procent per år, enligt planen. Håller Göteborgs klimatplan?

Karin Pleijel (MP): Vi har lanserat ett 110-punktsprogram för klimatet där har vi tagit ett helhetsgrepp. Jag ser på den styrande Alliansen som är rätt passiva, de hänvisar till klimatprogrammen och lite som att det ska lösa sig själv. Men systemet måste ändras och vi som individer måste få det lätt att göra det som är en del av lösningen. Då kan man inte vara passiv.

Sen ser vi att alla partier vill riva Scandinavium som är en fullt fungerande arena som kan uppgraderas till den standard som världsstjärnorna vill ha. Slit- och slängsamhället måste få ett slut. (KD vill också renovera i stället för riva, DN:s anm).

Emmyly Bönfors (C): Man ska komma ihåg att alla partier utom ett, SD, är överens om det nya miljö- och klimatprogrammet som Göteborg antagit där vi säger att vi ska nå FN:s 1,5-gradersmål. Precis som Karin säger kräver det systemförändringar. Men det blir ganska talande att Karin lägger fram 110 punkter. Jag skulle vilja fokusera på de tre punkter som ger mest utsläppsminskningar. Det är energiproduktionen, till exempel vad vi värmer våra hus med, vilken typ av energi vi konsumerar, vad vi gör med våra sopor och avfall, liksom den tunga trafiken.

Tack vare C ligger just det alternativet kvar i arenautredningen, att titta på hur mycket av nuvarande Scandinavium som vi kan ta tillvara. Det beror på att Centerpartiet sitter kvar i såna här förhandlingar även med partier som inte är lika intresserade av miljö och klimat.

Vindkraften

I Göteborgs stads nya översiktsplan finns inga områden utpekade som lämpliga för vindkraft – varför inte?

Karin Pleijel (MP): Det är fel att vindkraft inte finns med i översiktsplanen. Vi föreslog ett tillägg för att faktiskt se var vindkraft kan byggas, på land eller till havs. För vi vet att södra Sverige behöver el, som nya batterifabriken i Torslanda. Det är oansvarigt av Göteborg att inte acceptera vindkraft i kommunen, och Emmyly Bönfors röstade nej till det här tillägget.

Emmyly Bönfors (C): Jag håller faktiskt med Karin om att vi skulle ha behövt planera för vindkraft i Göteborg, både på land och till havs. Vi har också svarat på en ansökan om en havsbaserad vindpark där Göteborg är positivt till att en kabel in till stan grävs ner. Vi får se om den kommer på plats. Jag hade gärna sett ett tillägg i planen, men tyvärr gick det inte att få en överenskommelse med alla partier som hade behövt ingå, dessutom kom förslaget om tillägget in sent.

Bild 1 av 2 Karin Pleijel (tv) har fungerat som heltidspolitiker för MP i Göteborg sedan 2015. Då kom hon från ett jobb som lärare. Hon är utbildad civilingenjör. Emmyly Bönfors tog plats i fullmäktige och som kommunalråd efter valet 2018. Hon är utbildad lärare och har tidigare bl a arbetat för Centern i regionen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 2 Gruppledare och kommunalråd är de båda, t v Karin Pleijel, Miljöpartiet, t h Emmyly Bönfors, Centerpartiet. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

Biltrafiken

Sedan 1 januari 2013 tar staten ut trängselskatt vid infarterna till Göteborg, bland annat för att just minska bilismen. På vissa håll är luftföroreningarna ändå fortsatt höga. Har bilar en plats i Göteborg?

Karin Pleijel (MP): Ja, men inte överallt. I centrala delen av stan har vi ett behov av att människorna ska ha plats. Vi ska kunna gå på restauranger utan att det är buller och trängsel. Då har inte bilar en plats i den centrala delen, mer än kanske för de som är funktionsnedsatta. Däremot behöver vi mer plats för cyklar och kollektivtrafik.

Emmyly Bönfors (C): Här har vi också ett bevis på att Miljöpartiet är mer av ett förbudsparti än Centerpartiet. Vi ser att biltrafiken måste minska och gång och cykel öka. Men man kan också tillåta biltrafik på gåendes och cyklisters villkor, så att man kan ta sig fram med varuleveranser till butiker till exempel. Sedan håller jag med Karin om att vi fortfarande kommer att ha partikelutsläpp och emellanåt buller, det måste vi jobba med att få bort. Men ett förbud skulle jag inte vilja se.

Kollektivtrafiken

Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken men Göteborgs stad har tidigare rabatterat månadskorten. Ska kollektivtrafiken vara avgiftsfri?

Karin Pleijel (MP): För Miljöpartiet är billig kollektivtrafik viktig, det är en rättvisefråga. Alla ska ha råd att åka kollektivt. Men vi tycker inte att det ska vara gratis, det kommer andra nackdelar med det, som att man undviker cykel eller gång. Vi vill halvera priset på periodkortet här i Göteborg.

Emmyly Bönfors (C): Vi tycker att det ska ligga på den nuvarande nivån, vi som resenärer betalar redan nu hälften av vad kollektivtrafiken kostar. Biljettpriser behövs för att kunna finansiera nya spårvagnar och busslinjer. Och även om du bor på landet måste det finnas bussar som kommer. Så det är också typiskt storstadsparti att tänka att det ska vara billigare.

Styret

I dag styr Alliansen Göteborg som minoritet. Centerpartiet ingår i det styret. Miljöpartiet tillhör oppositionen. Vilket styre hoppas ni på?

Karin Pleijel (MP): Oavsett styre kommer Miljöpartiet att vara den gröna blåslampan på politiken i Göteborg. Men vi ser också Socialdemokraterna som en naturlig samarbetspartner. Vi kan aldrig tänka oss ett samarbete med SD.

Emmyly Bönfors (C): Vårt förstahandsalternativ är att fortsätta styra med Allianspartierna. Vi kan också tänka oss att samarbeta med alla, utom SD, och det visar också de olika uppgörelser som vi som minoritet har ingått.

