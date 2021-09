Studie: Möjlig koppling mellan adhd och demens

Adhd är en neuropsykiatrisk diagnos som har ökat mycket de senaste åren. I dag uppskattar man att omkring 3 procent av världens vuxna befolkning får diagnosen, enligt studien. I den har forskarna för första gången undersökt om det finns en ärftlighet mellan demens och adhd.

Studien omfattar drygt två miljoner personer födda i Sverige mellan 1980 och 2001, varav drygt 3,2 procent hade en adhd-diagnos. Dessa kopplades sedan via nationella register till över fem miljoner biologiska släktingar, inklusive föräldrar, mor- och farföräldrar och föräldrars syskon. Därefter undersökte forskarna hur många av släktingarna som hade utvecklat demens.

Resultatet visar att föräldrar och mor- och farföräldrar till personer med adhd hade högre risk för demens än de med barn och barnbarn utan adhd.

– Fynden tyder på att det finns en ärftlig och/eller miljömässig koppling mellan adhd och demens, säger Le Zhang, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på KI i ett uttalande.

Föräldrar till ett barn med adhd hade 34 procent högre risk för att utveckla demens än föräldrar till barn utan adhd och för Alzheimers sjukdom var risken 55 procent högre. Föräldrar till barn med adhd löpte också större risk för en tidig demensdebut, enligt studien.

Risken att få demens minskade för så kallade andragradssläktingar till personer med adhd. Mor- och farföräldrar hade till exempel 10 procent ökad risk för demens jämfört med mor- och farföräldrar till personer utan adhd.

Eftersom det är en observationsstudie har forskarna inte kunnat fastställa något orsakssamband. Enligt Le Zhang behövs ytterligare studier för att förstå de underliggande mekanismerna.

Vad som kan undersökas i framtida studier, och som kan ligga bakom den ärftliga kopplingen mellan adhd och demens, är exempelvis att det kan finnas hittills oupptäckta genvarianter som bidrar till båda tillstånden eller miljömässiga riskfaktorer som socioekonomiska förhållanden, förslår forskarna.

En annan möjlig förklaring är att adhd ökar risken för en rad fysiska åkommor som i sin tur bidrar till ökad risk för demens.

Studien ”Attention-deficit/hyperactivity disorder and Alzheimer’s disease and any dementia: a multi-generation cohort study in Sweden,” har publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia.