Studie: Sämre minne och svagare hjärta hos flera långtidsvårdade covidpatienter

Det kallas för restsymtom; problem som en patient måste leva med under en viss tid efter tillfrisknandet från den ursprungliga sjukdomen.

Och i kölvattnet av en covid-19-infektion har en del restsymtom visat sig vara väldigt svåra.

– Det var en helt ny sjukdom för oss under våren. Därför är det också viktigt att vi kollar hur patienter mår på ett fysiskt och psykiskt plan efteråt, säger Bengt Nellgård.

För nästan ett år sedan slog coronapandemin till med full kraft mot Sverige och i maj låg som mest 96 iva-patienter inne för vård i Västra Götaland. På Mölndals sjukhus vårdades 61 svårt sjuka covid-patienter under våren.

Ett knappt halvår senare fanns 47 överlevande patienter att kontakta för en uppföljning, och drygt 40 av dem kunde ställa upp. De 40 har vårdats med respirator 18 dagar i snitt.

– Det är en extremt lång tid jämfört med det normala, säger Bengt Nellgård.

– Jag har aldrig vårdat så många och så sjuka patienter samtidigt. Även om vår organisation fungerade väldigt bra var det en helt unik upplevelse för mig, säger han.

De preliminära resultaten från den ännu opublicerade studien visar hur oerhört kraftigt covid-19 kan påverka muskler, hjärna och hjärta hos den drabbade.

Enligt studien som nu håller på att sammanställas har de före detta patienternas muskler fortfarande inte återhämtat sig, trots att det gått fyra till sex månader efter att de skrivits ut.

– Enligt vår studie har de förlorat ungefär 40 procent av sin muskelkraft. Och de som vårdats längst på iva hade ännu sämre resultat, säger Bengt Nellgård.

– Sedan vet man inte när eller om de får tillbaka samma kraft igen. Det får vi titta på senare, säger han.

En annan viktig lärdom är att hjärtat hos de som deltagit i studien har påverkats av dels infektionen, men också av den intensiva vården.

– Vi såg tidigt att patienterna drabbades av blodproppar i lungor. Därför satte vi in blodförtunnande medel hos patienterna under slutet av första vågen, men alla får det nu under den andra vågen av covid. Det har utan tvekan räddat många liv, säger Bengt Nellgård.

Det tredje restsymtomet som resultaten pekar mot är att minnet har påverkats hos patienterna som deltagit i studien. De har intervjuats av psykologer och sjuksköterskor och även anhöriga har intervjuats för att ta reda på hur de före detta patienterna har förändrats sedan sjukdomen drabbade dem.

– Där ser vi att i snitt 40 procent har kognitionsproblem, säger Bengt Nellgård.

Effekterna är inte så stora, men ”de märks” i form av vissa minnessvårigheter.

Vad i studien har betytt mest för dig personligen?

– Det bästa är att få se att så svårt sjuka patienter kan överleva och återfå livet med god kvalitet. Sedan betyder det mycket att få undervisa läkarkandidater att vi har en iva-vård i världsklass i Sverige.

Att studien ännu inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift innebär att den inte har granskats och godkänts av andra forskare. Därför bör resultatet tolkas med viss försiktighet.

Läs också: I Skövde väntar man inte på den andra vågen – den har redan sköljt in

Läs fler nyheter från Västsverige