Studio DN 13 december: Debatten om friskolan och handtorkningsincidenten

Ni har gjort ett reportage om paret Barbara och Hans Bergström som är delägare i friskolan Internationella engelska skolan. Björn, berätta om skolans historia?

– Det är en skola som grundades 1993, vilket var strax efter att Sverige införde ett friskolesystem med skolpeng. Barbara Bergström, som då hette Barbara Berg, ansökte om att få starta det som blev Internationella engelska skolan bara en månad efter att friskolereformen hade klubbats igenom i riksdagen 1992. Tanken var att starta en skola med undervisning delvis på engelska. Det skulle råda en slags internationella normer på skolan. Man säger ”Mrs” och ”Mr” till sina lärare, man har inte alltför lediga kläder på sig och ska vara tyst, folk ska gå ordentligt i korridorerna. En typ av europeisk uppförandekod. Barbara tyckte att den svenska skolan hade ballat ur, och hon har själv varit lärare tidigare. Och sedan har den här skolan expanderat väldigt mycket under de senaste 10, 15 åren. Nu tror jag att det är den största friskolekoncernen i grundskolan i Sverige, säger Björn af Kleen i Studio DN.

Ni har följt Barbara och hennes make Hans Bergström i ett uppmärksammat reportage. Vad ville ni berätta om dem?

– Det är ett spännande par. Hon har blivit ett ansikte utåt för Internationella engelska skolan men också en symbol för expansionen av friskolan. Hon har tjänat väldigt mycket pengar på Internationella engelska skolan. När skolan såldes till amerikanska ägare 2012 tjänade hon 918 miljoner svenska kronor, vilket är en enorm summa och kontroversiellt med tanke på att pengarna som kommer in i det här systemet är skattepengar, via skolpengen som varje elev för med sig. Om man är skicklig och lyckas expandera så kan de här skolorna bli väldigt värdefulla. Det här systemet är just nu satt under stark kritik från flera partier, inte minst från vänstern och Socialdemokraterna. Men även Liberalerna har sagt att man vill reglera till exempel kösystemet för att man menar att det bidrar till segregationen.

Lyssna på hela avsnittet för att höra mer om hur paret Bergström driver sina skolor, incidenten med handtorkningen som har väckt debatt och de politiska diskussionerna om friskolans framtid.

