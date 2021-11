Studio DN 16 november: Varför satsar Kina på vindkraft utanför Piteå?

Lyssna här:

STUDIO DN Varför satsar Kina på vindkraft utanför Piteå? 0:00 / 15:40

Utanför Piteå, i Norrbottens vildmark, tornar hundratals vindkraftverk mot himlen. Det är en del av det som ska bli Europas största landbaserade vindkraftspark – kanske till och med världens största.

Varför har man valt att anlägga vindkraftparken i det här området?

– Det är glesbefolkat. På arealen som motsvarar två Stockholm bor det 400 personer. Relativt får boende berörs alltså, men framför allt är det väldigt bra vindförhållanden. Vindens kraft trycks upp på platåerna. Styrkan i vinden gör att man kan producera mer el till ett lägre pris. Parken beräknas, när den är klar, kunna producera åtta procent av Sveriges elkonsumtion.

Det finns alltså kinesiska intressen i den här vindkraftparken. Hur hänger det ihop med Kinas politiska intressen?

– En del av parken har ju kinesiska ägare. När allting drog i gång för nästan 20 år sedan kom det investerare från många olika länder, framför allt Tyskland och USA, som pumpade in mest pengar i projektet. Men för ett par år sedan så skedde en stor försäljning, då ett kinesiskt statskontrollerat bolag genom ett europeiskt dotterbolag tog över en ganska stor del av den befintliga parken som man nu är delägare i. Uppköpet hänger ihop med Kinas större industristrategi. Man brukar prata om projektet som kallas för Made in China 2025, en ny nationell strategi för hur man ska lyfta Kina från att vara ”världens fabrik”, alltså ett land där lågbetald arbetskraft producerar enkla konsumtionsprylar, för att skicka till resten av världen. Nu vill man istället satsa på högteknologi och innovationer och spetsteknik som ska göra landet till en högteknologisk supermakt. Och i strategin så nämner man specifikt utvecklingen av grön energi som en viktig punkt. Och det är förstås där som vindsnurrorna i den svenska vildmarken kommer in.

Det kinesiska bolaget äger vinkraftparker på flera andra svenska orter.

Lyssna på hela avsnittet för att höra mer om vindkraftparken och hur lokalbefolkning, kinaanalytiker och svensk underrättelsetjänst ser på Kinas satsning.

Lyssna på hela avsnittet här:

STUDIO DN Varför satsar Kina på vindkraft utanför Piteå? 0:00 / 15:40

Programledare: Ülkü Holago

Producent: Palmira Koukkari Mbenga



Podden är gratis för alla. Lyssna i DN-appen eller på Podplay eller andra poddplattformar.

I DN-appen kan du välja att ladda ner och lyssna offline. Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. Information om alla poddavsnitt finns här.

Vill du kontakta poddredaktionen? Mejla oss på studiodn@dn.se

Läs mer:

Så blev ett statsägt kinesiskt bolag storägare av svensk vindkraft

Mer vindkraft till havs ska ge mer el

Här planeras uppemot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk – byborna protesterar med hemsida och namninsamling

Så fick Kina en ny kejsare – och nu samlar han all makt i sin hand