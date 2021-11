Studio DN 26 november: Så fortsätter det politiska dramat

Lyssna på avsnittet här:

Hur reagerade du på det som kallats för en ”kaotisk superonsdag”?

– Jag började jobba med svensk inrikespolitik i riksdagen 1993 och det har hänt ganska mycket dramatiska saker i svensk politik sedan dess. Men jag har aldrig varit med om en så dramatisk dag som den här var, inte ens varit i närheten faktiskt, säger Ewa Stenberg i Studio DN.

Och i kraft av hela din erfarenhet inom politikområdet – hur ser du på alla turerna?

– Dels illustrerar det ju ett oerhört skört politiskt läge där ingen egentligen har någon fast mark under fötterna. Och sedan visar det hur ett regeringsunderlag faller samman. Det är uppenbart att de fyra partierna som släppte fram Magdalena Andersson inte har kunnat kommunicera med varandra, att det blir en slags dominoeffekt där Magdalena Andersson och Märta Stenevi gör upp med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar sent på tisdagskvällen. Det här får sedan morgonen efter Annie Lööf att säga tvärt nej till att stödja deras budget, och det får i sin tur Miljöpartiet att lämna regeringen. Och allt detta sker inom samma dygn som Magdalena Andersson väljs till statsminister och avgår som statsminister. Det är en helt osannolik händelse – och hade de kunnat tala med varandra så hade ju ingenting av det här hänt. Det illustrerar hur bräckligt regeringsunderlaget är och skälet till det är också att svensk politik görs om så mycket. Det är kontinentalförskjutningar där allting ändrar sig och rör sig efter att en ny sverigedemokratisk kontinent plötsligt har skjutit upp ur havet. Eller kanske inte så plötsligt, den har växt under ett antal år.

Lyssna på hela avsnittet för att höra mer om talmannens kritik mot Miljöpartiet, hur pragmatism och principer påverkar partiernas agerande och vad som händer i regeringsbildningen den närmsta tiden.

Programledare: Ülkü Holago

Producent: Sabina Marmullakaj

