Studio DN 29 januari: ”Vaccineringen går för långsamt”

Lyssna här

Smittspridningen minskar visserligen lite grann i Sverige, men det verkar gå långsamt. Varför tar det inte slut snart?

– Ja, det kan man undra. Jag önskar också att det tar slut snart. Den stora grejen är att det här verkar vara ett ganska säsongsbundet virus. Det sprids mycket lättare under vintern än vad det gör under våren. Så om vi klarar oss nu till april, maj så kommer fallen antagligen och förhoppningsvis minska ganska mycket. Men sedan är det ju så att vi är människor. Allt som har varit roligt har ställts in under pandemin. Det är bara jobb kvar och till slut orkar vi inte det. Så jag skulle säga att det är en kombination av att vi är trötta, men att viruset inte är trött.

Hur mycket smiter vi från våra restriktioner?

– Vi gör ju inte helt som vi ska. I början när vi var rädda för viruset och inte riktigt visste stannade folk hemma på ett helt annat sätt. Men vi är människor, vi är vana att leva i ett fritt samhälle och plötsligt är våra liv väldigt begränsade. Så jag skulle säga ja, vi smiter nog en del. Det är också så att en del personer kanske inte tycker att viruset är så farligt längre. Kanske inte är så rädd, kanske inte tycker att det handlar om en själv.

Leveranserna av vaccin är sena och Astra Zeneca har haft upprepade problem och minskar utlovade leveranser med 60 procent. Är det så svårt att producera ett vaccin?

– Ja, det är det. Det är en väldigt känslig process generellt att tillverka vaccin. Det här är ett stort problem för att vi vill ju alla ha vaccin, men det går inte att producera så snabbt. Företagen har också lovat väldigt mycket och får man en störning i processen någonstans så kan det ta ganska lång tid innan man kommer i kapp.

Över 200.000 har vaccinerats i Sverige hittills. Är det enligt plan?

– Det går lite för långsamt, skulle jag nog säga.

Lyssna på avsnittet:

Podden är gratis för alla. Lyssna i DN-appen eller på Podplay eller andra poddplattformar.

I DN-appen kan du välja att ladda ner och lyssna offline. Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. Information om alla poddavsnitt finns här.