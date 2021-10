Studio DN 29 oktober: Därför utreds Sveriges pandemiberedskap

Lyssna här:

Hur ser smittoläget ut i Sverige just nu?

– Just nu värderas smittoläget till att vara lågt i Sverige jämfört med omvärlden. Belastningen på sjukvården är också låg i dag, med tjugoåtta inlagda intensivvårdspatienter i hela landet. Så har det legat under de senaste veckorna, med runt 30 patienter. Men man kan tillägga att i Stockholmsområdet har man rapporterat att smittan har ökat med 30 procent sedan förra veckan. Det är oroande att man inte vet vad det kommer att innebära.

Vi testar inte lika mycket längre?

– Nej, och att det breda testandet har minskat är en osäkerhetsfaktor, och brasklapp som man måste ha när man säger att smittspridningen är låg.

Coronakommissionen tillsattes den 30 juni 2020, bara tre, fyra månader efter det att pandemin satte fart på allvar. Varför tillsattes den?

– Vid den tidpunkten hade pandemins första våg klingat av. Den nådde sin topp i mitten eller slutet av april 2020. Under de första månaderna av pandemin rådde ett slags politisk borgfred, man bestämde sig för att sluta leden och inte göra pandemin till en partipolitisk fråga. Det här ändrades under en partiledardebatt i SVT i början av juni, då Kristdemokraterna kritiserade regeringen för vad som hände i början av pandemin, när resenärer från Alperna släpptes in i Sverige utan restriktioner, krav på testning och karantän. I samband med det hade diskussioner om en kommission kommit i gång, men Stefan Löfven sa i maj att en kommission skulle tillsättas först efter det att pandemin var över. Efter partiledardebatten restes krav från oppositionen, inte minst från Moderaterna, på att en kommission skulle tillsättas under tiden som krisen pågick.

– I juni 2020 var det många som inte trodde att det skulle komma mer än en våg, och att pandemin var över för Sveriges del. Under sommaren sa Folkhälsomyndigheten också att Sverige inte skulle få någon andra våg, men det politiska trycket i frågan ökade och kommissionen tillsattes trots att man visste att faran inte var över.

I avsnittet får du också reda på hur debatten sett ut i andra länder - och vad coronakommissionens ansvarsutkrävande kan innebära för valrörelsen nästa år.

Programledare: Sanna Torén Björling

Producent: Palmira Koukkari Mbenga

