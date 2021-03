Studio DN 31 mars: Encrochat – 74 dagar som skakat de kriminella nätverken

Lyssna här:

Vad är, eller var, Encrochat?

– Det var en tjänst för krypterad mobilkommunikation i billiga androidtelefoner, som specialpreparerats av ett företag i Holland som kallade sig Encrochat. Det fanns också andra funktioner som attraherade kriminella, till exempel kunde man radera all information genom att trycka på en särskild panikknapp. Telefonerna kostade runt 10.000 kronor, abonnemangskostnaden var ungefär 15.000 kronor i halvåret och företaget hade runt 60.000 abonnenter i början av förra året.

– Polisen har beslagtagit de här telefonerna i ganska många utredningar och konstaterat uppgivet att det här är verktyg som används av organiserad brottslighet som vi inte har någon som helst möjlighet att ta oss in i. Det har lett till många års frustration sedan de första modellerna av Encrochat beslagtogs runt 2016, 2017.

Hur gick det till när Encrochat hackades?

– Rent tekniskt handlade det om att fransk polis lyckades ta sig in i de servrar som fanns i Frankrike, där Encrochat hade placerat dem för att de skulle befinna sig utanför NATO och amerikansk jurisdiktion. De trodde att det var säkrare och använde detta i sin marknadsföring. Men fransmännen, som drabbats hårt av terrorism under de senaste åren, fick godkänt i domstol för att ta sig in tjänsten. Genom att skicka ut en falsk uppdatering till abonnenternas telefoner kunde polisen börja följa kommunikationen i realtid. När Encrochat upptäckte det, skickade de ut ett meddelande till sina abonnenter om att göra sig av med sina telefoner så fort som möjligt.

– Mycket av det som pågick i Encrochat handlade om mord på personer i Sverige och därför fick svensk polis vara med i utredningen. Det har resulterat i omkring 40 stora utredningar som rör drygt 200-250 personer som misstänks för väldigt grova brott och det kan bli fler åtal.

Försvarsadvokater har hävdat att kommunikationen i Encrochat inte får användas som bevisning eftersom metoden inte är laglig i Sverige?

– Ja, men hittills har de inte haft någon framgång. Svenska åklagare har ganska långt gående möjligheter att presentera bevis, det finns inga formella hinder. Flera domstolar har redan konstaterat att bevisningen får användas och det finns dessutom stödbevisning i många fall.

– Det här är nog också den enskilt största framgången som svensk polis har haft i modern tid när det gäller att nå de styrande inom den organiserade brottsligheten. Polisen har genom Encrochat fått facit till hur den här växande miljön ser ut, som har kommit att utmärka Sverige, när det gäller grov brottslighet och våldskapital.

