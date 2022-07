Studio DN: Därför får Sverige en högerregering om unga får bestämma

VAL 22

Ni tittat närmare på väljare mellan 18 och 29 år. Hur skulle riksdagen se ut om de helt fick bestämma?

– Om de skulle ha röstat nu i maj, när mätningen vi har använt oss av gjordes, då skulle vi ha fått ett resultat som skulle ha blivit en väldigt tydlig högermajoritet i riksdagen, 187 mandat och mot 262. När jag säger vänstersidan pratar jag om de partierna som i dag stödjer Magdalena Andersson: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. När vi säger högersidan pratar vi om de fyra partier som vill göra Ulf Kristersson till statsminister: Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, säger Hans Rosén i Studio DN.

Vad är det för siffror ni använt?

– Vi har använt Statistiska centralbyråns siffror, och de gör ju den största opinionsmätningen som görs i Sverige. Det gör de två gånger per år, och de kör med den klassiska metoden för att få så stor tillförlitlighet som möjligt. De gör mätningarna i maj och november, så det kom en nu i början av juni som hade gjorts i maj. Just under valår tillmäts de en särskild betydelse, och då särskilt den sista SCB-mätningen före valet. De har tagit fram särskilda siffror för olika åldersgrupper åt oss. Det handar om hur de i olika åldrar har svarat på frågan som ”hur skulle du rösta om det varit val i dag?”. Sedan har vi använt de siffrorna i en kalkylator som Valmyndigheten har på sin sajt, där man kan stoppa in siffror från opinionsmätning och få fram en ungefärlig mandatfördelning. Det är ju lite annorlunda när man är i ett riktigt val, för då kommer ju mandaten valkretsvis, men det är i alla fall ett hum om hur det skulle kunna se ut.

