Studio DN Dokumentär: Bombskyddet tog hand om dynamiten på vinden

Göran och Linus från Nationella bombskyddet, som egentligen heter något annat, åker till Västerås för att omhänderta ett fynd. Det är Liza Lyckeryds släktingar som hittat en åldrad låda med dynamit när de städat vinden inför en försäljning.

– De hittade ett paket och tog upp det, tittade och doftade på det. Sedan såg de att det står ”Alfred Nobel” och Nitroglycerin, berättar Liza Lyckeryd.

Bild 1 av 3 ”Det är klart att man blev lite rädd när de hållit på och bollat med det och doftat på det”, säger Liza Lyckeryd om hur hennes släktingar hanterade dynamiten när de hittade den. Foto: Lotta Härdelin Bild 2 av 3 Liza Lyckeryds släktingar hittade dynamit på vinden inför husförsäljningen. Foto: Privat Bild 3 av 3 Göran är redo att gå in och undersöka den gamla dynamiten som hittats på gården. Foto: Lotta Härdelin Bildspel

Under tre månader 2018 och en bit in i januari 2019 pågick en sprängmedelsamnesti – där privatpersoner kunde lämna in sprängmedel till polisen, utan att få följdfrågor. Över 1,7 ton lämnades in och bombskyddet hanterade sammanlagt 2.596 sådana ärenden under 2018 och 2019. Förra årets siffra landade på 1.021 ärenden.

Nationella bombskyddets arbete är både hemligt och farligt. DN har under en längre period fått följa polisverksamheten på nära håll.

Bild 1 av 5 Granaten som förvarats under många år i en privatbostad visar sig vara ofarlig. Foto: Lotta Härdelin Bild 2 av 5 De uppsamlade granaterna plockas ur bombkulan för att undersökas. Foto: Lotta Härdelin Bild 3 av 5 Linus bakar ut sprängladdningen som ska användas för att destruera de gamla granaterna. Foto: Lotta Härdelin Bild 4 av 5 Linus gräver ner granaterna som ska sprängas i sandhögen. Foto: Lotta Härdelin Bild 5 av 5 Upphämtade gamla granater och annan konventionell ammunition sprängs under ordnade former på en plats strax utanför Stockholm. Foto: Lotta Härdelin Bildspel

– Jag drivs av att berätta om människorna bakom statistiken och ta in läsarna i miljöer som är slutna. Det är viktigt att belysa den här vågen av sprängdåd på allmänna platser och bostadsområden, säger Lotta Härdelin, fotograf på DN.

