Lyssna på avsnittet:

STUDIO DN Efter Buschs uttalande – vilket parti vill KD vara? 0:00 / 20:47

Vi ska prata om KD:s väg till att bli partiet det är i dag. Men innan vi går tillbaka i historien, hur reagerade du på det här uttalandet utifrån din expertis och erfarenhet som mångårig politisk kommentator?

– Jag blev förvånad. Jag tror inte att någon politiker skulle sagt det här för tio år sedan. Det var ju stora folkmassor och polisen blev hårt utsatt för stenkastning, och det var ju också poliser faktiskt som sköt skarpt. Oftast brukar man ju säga att det måste vara poliserna på marken som ska bedöma läget. Eller så kritiserar man polisen, om man misstänker att de skjutit en gång för mycket. Men här går Ebba Busch in och säger att ”de skulle skjutit mera”, och det in i en folkmassa där det också fanns många minderåriga. Så jag måste säga att jag blev rätt förvånad när jag såg flashen från Ekots lördagsintervju om det där uttalandet, säger Ewa Stenberg i Studio DN.

Ebba Busch valdes till partiledare 2015, hur har partiet förändrats under hennes ledning?

– Hon har en betydligt tuffare framtoning än vad hennes företrädare Göran Hägglund och Alf Svensson har haft. Jag minns första gången hon var i Almedalen. Då var hon nyvald och ville sätta in Jasplan mot IS, alltså att att Sverige skulle gå in i krig i Syrien och Irak. Hon ville också att svenska medborgare som hade åkt för att strida för IS inte skulle släppas in i landet igen när de kom hem, vilket bryter mot grundlagen, för om man är svensk medborgare har man ju rätt att bli insläppt. Så hon hade en rätt tuff profil redan från början. Hon var också redan från början en väldigt skicklig talare, men det dröjde ett tag innan väljarna upptäckte hennes kvaliteter som talare och debattör. Men som tur är för KD och för henne så skedde det då strax innan det förra riksdagsvalet, så KD klarade sig rätt bra i valet om man jämför med hur deras opinionssiffror såg ut förra gången. Nu ser det bättre ut.

Texten är ett utdrag ur DN:s dagliga nyhetspodd Studio DN. Lyssna på hela avsnittet för att höra mer om hur KD förändrats under Ebba Buschs ledning och om hur samarbetspartierna M, SD och L reagerat på hennes uppmärksammade uttalanden.

Lyssna på hela avsnittet här:

STUDIO DN Efter Buschs uttalande – vilket parti vill KD vara? 0:00 / 20:47

Programledare: Ülkü Holago

Producent: Sabina Marmullakaj

Podden är gratis för alla. Lyssna i DN-appen eller på Podplay eller andra poddplattformar.

I DN-appen kan du välja att ladda ner och lyssna offline. Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. Information om alla poddavsnitt finns här.

Vill du kontakta poddredaktionen? Mejla oss på studiodn@dn.se

Läs mer:

Busch om upploppen: Varför sköts det inte skarpt?

Polisforskaren: Vill Busch att man ska skjuta 15-åringar?

”Busch satte fingret på en känsla jag också kände”