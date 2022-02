Lyssna på avsnittet:

STUDIO DN Så påverkas Sverige av kriget i Ukraina 0:00 / 19:48

Förutsättningarna för Magdalena Anderssons regering skiftat snabbt i och med förloppet i Ukraina. Vilken analys gör regeringen av hur kraftfull den säkerhetspolitiska förändringen är?

– Sverige vaknade på torsdagsmorgonen upp till en ny era – som kommer att förändra hela det politiska läget. Efterkrigstiden tog slut, och en ny agenda väntar sedan Rysslands anfallit ett demokratiskt grannland, oprovocerat på bred front. Samtidigt har Ryssland hotat andra länder med kärnvapen och krävt en förändrad säkerhetsordning. Det är det allvarligaste läge jag har upplevt i mitt liv, säger Ewa Stenberg i Studio DN.

– Magdalena Anderssson och regeringen bedömer också situationen som oerhört allvarlig, och har täta kontakter med andra länder. Samma sak märks på andra länders agerande: Nato skickar förstärkning och stöd till sina medlemsländer, och man talar om att de ska förverkliga och sätta sina försvarsplaner i verket. Det var nog ingen slump att tunga amerikanska bombplan flög in över Sverige under torsdagen, under en övning. Eller att de svenska Jas Gripen-planen numera bevakar Sveriges kuster i större antal, och med tung, riktig beväpning.

Hur fungerar ett regeringsarbete dagar som dessa?

– Alla vanliga planer blåses bort ur almanackorna, och ersätts av helt andra saker. Det finns ett berömt citat, jag tror av en amerikansk president, som har yttrat att utrikespolitik är ”one damned thing after another” – och lite så tror jag att det är för många stats- och regeringschefer. Man kan inte styra tillvaron, man vet inte vad man hamnar i, och det man planerade sopas undan av en dramatisk utveckling i omvärlden. Det är precis vad som har hänt. Magdalena Andersson har haft samtal med Finlands president, Ukrainas president, och hon har träffat partiledarna. På torsdagskvällen har hon ett EU-möte för att tala med andra EU-ledare och besluta om skarpare sanktioner mot Ryssland.

I avsnittet får du också reda på vad sanktionerna mot Ryssland kan betyda för svensk ekonomi och om konfliktlinjerna i riksdagen – om vapenexporten och ett Natomedlemskap.

Lyssna på hela avsnittet här:

STUDIO DN Så påverkas Sverige av kriget i Ukraina 0:00 / 19:48

Programledare: Sanna Torén Björling

Producent: Sabina Marmullakaj

Podden är gratis för alla. Lyssna i DN-appen eller på Podplay eller andra poddplattformar.

I DN-appen kan du välja att ladda ner och lyssna offline. Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. Information om alla poddavsnitt finns här.

Vill du kontakta poddredaktionen? Mejla oss på studiodn@dn.se

Läs mer:

Ewa Stenberg: En ny era – hur mycket kan Sverige lita på hjälp utifrån?

”Massiva sanktioner” väntas mot Ryssland

Jan Hallenberg på UI: ”Kriget kan bli längre och blodigare än Putin tror”

Anna-Lena Laurén: Få i Ryssland trodde att Putin skulle gå så här långt

Försvaret sätter in stridsflyg längs gränserna