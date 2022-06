VAL 22

STUDIO DN Varför dör ovanligt många unga i Sverige?

Sedan millennieskiftet har Sverige gått från att vara det land i Västeuropa med lägst dödlighet bland unga vuxna, till en av de platser där unga människor dör som mest. Varför?

– Det är lite det som var mysteriet när vi började. På ett sätt kan man säga att det inte är en hemlighet att unga mår dåligt i Sverige. Jag har ägnat de senaste åren åt att skriva en bok om musikern Avicii, och inte minst då började jag fundera mycket på det. Det är ju en fantastisk historia på massa sätt. Men Tim Bergling, som han heter, kämpade också mycket med både missbruk och psykisk ohälsa. Det som vi tyckte var så intressant, och vad som känns nytt här, är när man sätter Sveriges utveckling i relief mot hur det ser ut i övriga Västeuropa. För då kan man se att de siffrorna, i väldigt jämförbara länder, under de senaste 20 åren stadigt gått ned, medan Sveriges siffror har planat ut. Det ville vi rota i. Vad beror det där på egentligen? Vi kommer väl komma in på det, men vi har dels tittat på skolans roll, dels på hur vården ser ut för de som mår dåligt och dels handlar detta om narkotikadödlighet – och särskilt en typ av drog som under de här 15-20 åren verkligen har fått fäste på svenska marknaden.

[...]

Detta är ett utdrag ur podden Studio DN. I avsnittet får du höra mer om Måns Mosessons artikelserie om psykisk ohälsa bland unga. Bland annat om Gabriella vars liv förändrades när hon räddade en man från döden, om Sandra som inte fick rätt stöd i skolan och hamnade i en dödlig bilkrasch, och om Leon som dog i en överdos.

STUDIO DN Varför dör ovanligt många unga i Sverige? 0:00 / 31:49

Programledare: Ülkü Holago

Producent: Sabina Marmullakaj

