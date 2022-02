Studio DN: Vem har rätt till marken i Kallak?

Lyssna på avsnittet:

STUDIO DN Samebyarna vs gruvbolaget: Vem har rätt till marken i Kallak? 0:00 / 17:49

Vad vill gruvbolaget Beowulf Mining göra?

– De vill anlägga ett dagbrott, alltså en öppen gruva, där de vill utvinna järnmalm. Slutprodukten är järnmalmspulver, i alla fall enligt det man sagt hittills. Det brukar ofta sägas, i det sammanhanget, att det är en del av den gröna omställningen. Det är viktigt att komma ihåg att när man pratar om gruvornas roll i den gröna omställningen brukar de handla om de kritiska jordartsmetaller som är viktiga, till exempel i elbilsbatterier eller vindkraftverk. I det här fallet handlar det inte om sådant, utan om järnmalm. Det finns fyndigheter av järnmalm också på andra platser, och det är en viktig sak att ha med sig.

– Bolaget har sagt att de ser framför sig att man ska kunna leverera till något av de projekt som gör fossilfritt stål, eller som har planer på att försöka göra det, men de bolagen har hittills inte visat något intresse för de här produkterna.

Vad berättade de samer som du träffade i området, och som inte vill ha en gruva?

– Många ser detta som ytterligare ett intrång i de marker som är nödvändiga för den samiska kulturen, som också rättigheterna ger dem. De rättigheterna är erkända, men finns inte med i svensk minerallagstiftning. Jag mötte många ungdomar som talade om att de har hört sina föräldrar och sina far- och morföräldrar berätta om liknande saker under under hela sin uppväxt. För dem är det här en fortsättning på det. De forskare jag pratat med bekräftar också att det finns effekter som kommer från olika håll: det handlar inte bara om gruvnäringen, utan också om skogsnäring och på senare tid också vindkraftverk, vattenkraft och övrig infrastruktur – allting samverkar och leder till att lappmarkerna krymper, och det blir allt svårare att bedrivas renskötsel och kulturen i allmänhet.

I avsnittet får du också reda på vad vi kan vänta oss när regeringens beslut kommer – och när det kan bli.

Lyssna på hela avsnittet här:

STUDIO DN Samebyarna vs gruvbolaget: Vem har rätt till marken i Kallak? 0:00 / 17:49

Programledare: Sanna Torén Björling

Producent: Sabina Marmullakaj

Podden är gratis för alla. Lyssna i DN-appen eller på Podplay eller andra poddplattformar.

I DN-appen kan du välja att ladda ner och lyssna offline. Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. Information om alla poddavsnitt finns här.

Vill du kontakta poddredaktionen? Mejla oss på studiodn@dn.se

Läs mer:

Stor protestlista mot Kallakgruvan lämnas till regeringen

FN-experter uppmanar Sveriges regering: ”Säg nej till Kallakgruvan”

Inför gruvbeslut: Samer och klimataktivister protesterade i Kallak

Frågetecken kring kontroversiell gruvbrytning