Superkyla – lägsta novembersiffran sedan 1980

Strax efter klockan 09 på söndagsmorgonen var det minus 37,4 grader i Nikkaluokta i Lappland, den lägsta novembertemperaturen som uppmätts vid mätstationer i Sverige sedan 1980.

Ylva Sarri, 57, bor i Nikkaluokta och gick ut för att fota vid 09-tiden i morse. Hon var rejält påpälsad under den dryga timme hon var ute.

– Det var de varma skorna på samt skoterbyxor och polarexpedition-dunjacka. Ögonfransarna frös till is och det blev frost i håret. Sen måste man ju trampa omkring, man kan ju inte stå still. Man vill inte heller gärna sätta näsan mot kameran, det var som att bränna nästippen, säger hon.

Ylva Sarri bor i Nikkaluokta. Foto: Privat

Norrtåg valde att ställa in tågavgångar mellan Luleå och Kiruna då köldgränsen för trafiken är 35 minusgrader och det var kallare än så efter sträckan, skriver NSD.

Det är ett högtryck i norr som gör att temperaturerna, främst i Västerbotten och Norrbotten, är en bit under det normala för säsongen. I fredags hade Buresjön i Sorsele kommun minus 34,7 grader, som fram tills dess var Sveriges lägst uppmätta novembertemperatur på elva år.

Början på veckan blir fortsatt kylig och västra Lapplandsfjällen kan få snöbyar i morgon.

Även längst ner i landet kan det bli några minusgrader. SMHI har utfärdat en gul varning för halka, snömodd och dålig sikt för inre delen av östra Skåne fram till midnatt mot måndag, då det väntas minst fem centimeter snö.

– Nu har det mesta övergått i regn men när temperaturen sjunker i natt kan det övergå till snö eller blötsnö igen. Från sena natten och under måndag morgon blir det lokal risk för ishalka igen, säger Emma Härenstam, meteorolog på SMHI.

Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. Foto: Privat

Under måndagen kan även Gotland och Öland få snöfall då ett lågtryck från Baltikum och Finland passerar.

Ett nytt lågtryck med snö drar västerifrån in över Götaland på tisdag och sprider sig på onsdagen i stora delar av Götaland upp mot västra Svealand. Under fredagen blir det övervägande klart och kallt i södra landshalvan och på lördag kommer ett tredje lågtryck in.

– Det är en osäker prognos kring helgen. I norr ser det ut att vara fortsatt kallt, säger Emma Härenstam.

Läs mer:

Gul varning för snö i Västsverige: ”Kan bli besvärligt väglag”