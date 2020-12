Svensk ekonomi återhämtar sig nästa år

Återhämtningen i svensk ekonomi har varit starkare under de senaste månaderna än finansdepartementets tidigare bedömningar. Under 2020 väntas BNP falla med 2,9 procent men enligt den nya prognosen vänder utvecklingen uppåt nästa år. Bedömningen är att BNP då istället växer med 3,0 procent. Om det stämmer kommer Sveriges ekonomi att ha återhämtat sig helt från nedgången under coronapandemin redan under det tredje kvartalet nästa år.

– Jämfört med i våras ser vi att exporten och industrin går mycket starkare. Det som är positivt inför nästa år är att det finns ett vaccin. Ju snabbare vaccineringen går desto snabbare kommer vi att kunna rädda människors liv och hälsa men också få en starkare ekonomisk utveckling, säger Magdalena Andersson.

Arbetslösheten väntas bli i snitt 9,0 procent nästa år, för att sedan falla tillbaka till 8,0 procent 2022. De branscher som drabbats värst under coronakrisen är hotell- och restaurangnäringen. Men några extra särskilda stödåtgärder till de här branscherna är just nu inte aktuella.

– De stödåtgärder vi har nu är riktade mot företag som har ekonomiska problem. Vi ser att hotell- och restaurangbranschen är en av de branscher som i störst utsträckning tar del av de stöd som vi har. Sen följer vi utvecklingen mycket noggrant och står redo att vidta ytterligare åtgärder om det behövs, säger Magdalena Andersson.

Hon understryker samtidigt att det just nu är svårt att göra några tvärsäkra bedömningar av hur den ekonomiska utvecklingen kommer att bli under 2021.

– Osäkerheten i den här prognosen är ovanligt stor eftersom mycket beror på hur smittspridningen och möjligheten att få tillgång till vaccin utvecklas framöver, säger Magdalena Andersson.