Svensk militär insats i Mali ifrågasätts

– Detta är vårt största militära engagemang utomlands. Vi saknar en bra debatt om vad vi gör, vad vi försöker uppnå, vad vi kan göra bättre och kanske inte göra alls, säger Diana Janse till DN.

Svensk patrull ur FN-styrkan i Mali i terrängbil 16 (också kallad Galten) i september 2018 Foto: Bezav Mahmod, Försvarsmakten

Över 350 svenska militärer är insatta i Mali (se fakta). Försvarsmaktens insatser i Afrikas inre har knappt debatterats sedan första FN-styrkan sattes in där 2014. Så sent som i år har Sverige sänt ner ett elitförband, en specialstyrka, under fransk ledning.

Från september 2019 till i mars i år var Diana Janse Sveriges ambassadör i Mali och bosatt i huvudstaden Bamako. Mali är ett av världens fattigaste länder som drabbats av två militärkupper inom nio månader. Först i augusti 2020 och sedan den 25 maj i år då presidenten och premiärministern arresterades av militär. Den nya juntan har fördömts av omvärlden.

Diana Janse Foto: Privat

– Efter den första kuppen fanns ändå en slags process mot ett civilt lett övergångsstyre och som skulle leda tillbaka Mali till ett demokratiskt styre i början 2022. Men nu är vi en situation med en juntaledare som president. Då är det rimligt med en debatt om Sveriges engagemang: vad är vår plan B om vi inte ser fria, inkluderande och demokratiska val?, säger Diana Janse.

Det är ovanligt att ambassadörer öppet ifrågasätter den politik de nyligen satts att företräda. Diana Janses UD-karriär har präglats av konfliktområden: Tjetjenien, Afghanistan samt ambassadör i Georgien, Libanon och Syrien. Nu är hon tjänstledig från UD och kommer att kandidera för riksdagen för Moderaterna.

Den svenska elitstyrkan med 150 militärer ur specialförbanden deltar i den av Frankrike ledda Task Force Takuba. Dess uppgift är att bekämpa jihadister som är lojala med Islamiska staten eller al-Qaida. Takuba ska också ge råd, assistera och följa med Malis säkerhetsstyrkor. Styrkan omges med extremt hög sekretess.

– Sverige bör överväga att ta hem styrkan i Takuba. Det är inte rimligt att svenska specialförband stöttar och utbildar militärjuntans soldater. Vi bör också fundera på hur vår samverkan med Frankrike fungerar, säger Diana Janse.

Hon syftar på att Frankrikes president Emmanuel Macron den 10 juni mycket överraskande förklarade att Frankrike på grund av juntan skulle avsluta sin åtta år långa militära insats i Mali. Enligt Diana Janse hade Macron inte i förväg konsulterat sina partners, däribland Sverige.

– Under insatsen i Afghanistan fanns inom den Nato-ledda Isaf-styrkan konsultationsmekanismer i samarbetet. Men det här är en franskledd insats - har vi säkerställt att vi har tillräcklig insyn och att det finns fungerande mekanismer för samverkan?, frågar sig Diana Janse.

På DN:s fråga hur samarbetet fungerar säger Diana Janse att hon inte vet. Men hon befarar att anti-franska stämningar kan leda till ökade risker för svenskarna i Mali.

– Det är ingen liten sak att skicka våra specialförband till främmande land. Det tarvar också en debatt när terrängen ändras, säger hon.

Svenska FN-soldater ur skyttekompaniet i Mali på patrull i terrängbil 16 (Galten kallad). Foto: Oscar Larsson

Sveriges har därutöver 220 FN-soldater i Mali inom styrkan Minusma. Diana Janse anser att Minusma en viktig roll att fylla. Men hon påpekar att Sverige gick med 2014 samtidigt med kampanjen för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd. Det svenska kompani som nu tjänstgör är det fjortonde i ordningen.

– Vi bör fråga oss vad det svenska mervärdet i insatsen är. Har vi en exit-strategi eller ska vi vara där i 20 år till - vad är tanken?, säger Diana Janse.

Tidigare i år antog regeringen en strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali åren 2021-25 där två miljarder kronor anslås i bistånd.

– I nuläget bör Sverige frysa allt bistånd som i någon form har den maliska staten som mottagare till dess att landet har återfått ett demokratiskt styre enligt tidtabell. Vi kan inte ändra bistånd och militärt deltagande från en dag till en annan, men nu är det ett gyllene tillfälle att fundera på vårt engagemang, säger Diana Janse.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) kommenterar Diana Janses kritik med att det inte är aktuellt att nu lämna insatsen Takuba:

– Jag har ingen kommentar annat än att vi har ett riksdagsbeslut om insatsen i Mali som fortfarande gäller. Vi har också löpande kontakt med Frankrikes försvarsdepartement, säger Peter Hultqvist till DN.

Sveriges största militära utlandsinsats Task Force Takuba består av helikopterburna specialförband. De leds av Frankrike och ska bekämpa terrorister samt assistera samt vara rådgivare åt maliska säkerhetsstyrkor. Sverige deltar från och med 2021 med 150 specialsoldater samt Helikopter 16 Black Hawk och transportplanet C-130 Hercules. MINUSMA inrättades 2014 och är FN:s största fredsinsats med 13 000 soldater. Militär befälhavare är svenske generallöjtnanten Dennis Gyllensporre. Minusma ska stabilisera läget i landet och skydda befolkningen. Sverige deltar sedan 2014 och den nuvarande styrkan, Mali 14, är ett skyttekompani på 220 personer baserat i Gao i östra Mali. EU Training Mission består av 700 personer, varav 15 svenskar, som ger råd och stöd till Malis försvarsledning och utbildar maliska styrkor. Civilt bistånd: 2 miljarder kronor för perioden 2021–2025, varav 1,95 miljarder kronor via Sida och 50 miljoner kronor genom Folke Bernadotteakademin (FBA). Visa mer

