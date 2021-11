Svensk studie: Träning lindrar långvarig ångest – ”Påtagligt förbättrade”

Det finns en uppsjö studier på hur fysisk aktivitet kan hjälpa deprimerade personer. Däremot har det saknats liknande forskning när det kommer till ångestpatienter. Därför valde en grupp forskare vid Göteborgs universitet att titta närmare på detta.

– Det är inte solklart för alla att ångest är en egen sjukdom, ofta klassas depression och ångest tillsammans. Men vi ville verkligen fokusera på ångestpatienter, säger rapportförfattaren Maria Åberg, som är docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och specialistläkare i allmänmedicin i Västra Götalandsregionen.

I studien, som publicerats i tidskriften Journal of Affective Disorders, har 286 patienter från vårdcentraler i Göteborg och norra Halland ingått. De har alla haft en ångestproblematik. Det som skiljer ångest från depression är att den förstnämnda ofta är väldigt fysisk, enligt Maria Åberg.

– Förutom den allmänna oroskänslan har man mycket fysiska symptom som domningar i ben och armar, yrsel, snabb puls, rädslan att förlora kontroll och andningssvårigheter.

Snittåldern bland deltagarna är 39 år, de flesta har inte tränat sedan tidigare och 70 procent är kvinnor. Könsobalansen är inget som förvånar Maria Åberg.

– Vi känner ju till detta och det har två förklaringar. Det ena är att det är fler kvinnor som har ångest, men vi ser också att män har svårare att komma till vårdcentralen för sin psykiska ohälsa.

”Det visade sig att de flesta av deltagarna, även de med kroniska ångesttillstånd, gick från hög- till låg ångestnivå”, säger Maria Åberg, docent på Sahlgrenska akademin. Foto: Fotograf Johan Wingborg

Under tolv veckor hade deltagarna en timmes gruppträning tre gånger i veckan under ledning av en fysioterapeut. Passen omfattade både konditions- och styrketräning. De delades in i två grupper där några tränade på en måttlig nivå och uppnådde cirka 60 procent av sin maxpuls. Den andra gruppen tränade intensivt och låg på 75 procent av sin maxpuls.

De båda grupperna har sedan jämförts med en kontrollgrupp som har träffat en fysioterapeut men som fortsatt leva som vanligt.

– Resultatet visar att de flesta av patienterna i behandlingsgrupperna blir klart förbättrade jämfört med kontrollgruppen. Man gick in i studien med en hög nivå av ångest och de flesta, även de med kronisk ångest, gick ur studien med låg ångest. Det är väldigt roligt, säger Maria Åberg.

Dessutom visar resultaten att de som tränade intensivt mådde något bättre än de som tränade måttligt.

Det som gör rapporten unik enligt Maria Åberg är att det tidigare inte funnits en så stor studie som fokuserar på ångest. Dessutom har de nått många patienter med kronisk ångest. Hälften av deltagarna har haft ångest i minst tio år. Hon hade förväntat sig att de flesta patienter som ville vara med var de som nyligen hade diagnostiserats med ångest.

– Vi vet att de med kronisk ångest är en väldigt svårbehandlad grupp och det är anmärkningsvärt att de blev så påtagligt förbättrade. Trots att de gått med ångest i så många år har man ändå med enkla medel kunnat må bättre. Det visar att det inte är så svårt att hjälpa dessa patienter.

Maria Åberg hoppas nu att tolv veckors fysisk träning kan bli en kompletterande behandling för ångestpatienter inom primärvården. I dag är det framför allt kognitiv beteendeterapi, KBT, och psykofarmaka som står till buds.

– Vi har ofta väntetider till psykolog och där kanske man skulle hinna med tolv veckors träning innan man får träffa en psykolog. Och många vill inte ha psykofarmaka och en del får biverkningar så då kan träning passa bättre.

Någon som välkomnar studien är Manuel Kvick Pavon som arbetar som psykiater på en öppenvårdsmottagning i Skövde.

– Det bekräftar det vi redan i dag pratar med våra patienter om, att fysisk träning är lika effektivt, ibland mer effektivt, än antidepressiva medel. Och det här är något jag tänker fortsätta tjata om.

Hur kan en sådan här studie underlätta ditt arbete?

– Bland dem jag möter får jag en känsla av att de redan har hört att det här med att fysisk aktivitet hjälper och att de vet det i teorin. Men tack vare sådana här studier får vi mer kött på benen att visa patienterna att det verkligen hjälper.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest rekommenderas fysisk aktivitet som behandling av vuxna deprimerade patienter men inte för vuxna patienter med ångest.

– Det vi har för ångestsyndrom är framför allt KBT och antidepressiva läkemedel. Det är där vi har vetenskapligt stöd för att det har effekt, säger Stefan Brené, utredare på Socialstyrelsen.

Han har inte detaljstuderat den nya rapporten från Göteborgs universitet och vill därför inte uttala sig om resultaten.

– Rent generellt kan jag säga att ämnet är spännande och intressant. Det finns behov av alternativa behandlingar för ångest. Och om det visar sig att det finns vetenskapligt stöd för fysisk aktivitet för behandling av ångestsyndrom är det spännande och något som vi bör ta fasta på.