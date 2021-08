Svensk vid flygplatsen i Kabul: ”Omöjligt att ta sig in”

Den 26-årige svensken befinner sig utanför flygplatsen i Kabul när DN får tag i honom över telefon. Han beskriver situationen som tumultartad med tusentals personer som försöker ta sig in på flygplatsen. Han vittnar också om skottlossning.

– De skjuter i luften, de slåss med folk. De tillåter inte folk att komma in, så jag vet inte hur det blir.

– Det är tusentals personer som vill lämna landet. Alla tränger sig, det är familjer, barn och det är varmt, fortsätter han.

Mannen från Västsverige, som befinner sig i Kabul och som DN även tidigare haft kontakt med, fick under fredagsmorgonen information från UD om evakuering och att det finns ”ett eller flera flyg från Kabul flygplats” med plats för svenskar som under eftermiddagen beräknas lämna landet.

I meddelandet rekommenderar UD att han ska ta sig till flygplatsen innan klockan 12 lokal tid och uppger även att man inte kan bistå med transporter till flygplatsen.

26-åringen fick meddelandet från UD strax efter klockan sex på fredagsmorgonen och tog sig därefter till flygplatsen. Men att ta sig in är mycket svårt, säger han.

– Att ta sig in i flygplatsen är helt omöjligt.

Afghaner köar på Kabuls flygplats i väntan på att kunna evakueras. Foto: Nicholas Guevara/TT

Han åkte hemifrån vid åtta-tiden och har varit vid flygplatsen sedan halv tio-tiden. Han befinner sig i närheten av den ingång som ska kontrolleras av amerikansk militär, vid den militära delen av flygplatsen, berättar han.

– Ena ingången blockeras av talibaner, den andra står det amerikanska soldater vid.

Den 26-årige mannen, som nu befinner sig vid flygplatsen beskriver situationen som hotfull och läget som osäkert. När DN pratar med honom säger han att han överväger att återvända hem.

– Det är inte så säkert att stanna utanför flygplatsen, så jag får vända tillbaka och kontakta UD och se vad de säger.

Vad tänker du om att UD inte har möjlighet att hjälpa till med transport till flygplatsen?

– Detta är inte ett säkert sätt, det sätter medborgare i fara om man ska ta sig in på egen hand. Även om de vill försöka hjälpa till, så är det ingen riktig hjälp att erbjuda flygplan på flygplatsen för folk kan inte ta sig in, säger 26-åringen till DN.



DN har varit i kontakt med flera svenskar, bland annat en familj, som även de berättar att det är svårt att ta sig in i flygplatsen.

– Vi visar upp våra svenska pass till den amerikanska militären som vaktar ingången men de reagerar inte och skriker att alla ska sätta sig ned, säger den äldsta brodern i familjen.

På Twitter bekräftar utrikesminister Ann Linde (S) att UD skickat ut information om evakuering till svenskar:

”Jag kan bekräfta att UD har informerat svenskar på svensklistan om evakueringsflyg från Kabul och att ambassaden har informerat lokalanställda om evakuering. UD har personal på flygplatsen med de resurser som behövs för fortsatta evakueringsarbetet. Transportkapacitet finns”, skriver hon.

Omkring 400 svenskar är nu anmälda på UD:s så kallade svensklista över personer som befinner sig i landet.

