Svenska abortlagen kan komma att ändras

● Aborträtten gäller för alla som är gravida i Sverige, även för dig som inte är svensk medborgare eller inte är bosatt i Sverige. Du behöver inte tala om varför du vill göra en abort och du ska inte bli ifrågasatt i ditt beslut.

● Den som är gravid har rätt att själv besluta om abort om det inte har gått mer än 18 graviditetsveckor. Efter det behövs tillstånd av Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen för att få göra abort.

● Tillstånd kan ges vid problem med alkohol eller droger, psykisk ohälsa eller att fostret har någon skada eller missbildning. Ålder kan också vara ett särskilt skäl.

● Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret kan överleva utanför den gravidas kropp. Därför räknas 21 hela veckor och sex dagar in i graviditeten som sista dagen för abort.

● År 2022 rapporterades 35 450 aborter totalt, vilket motsvarar drygt 18 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15–44 år). Det var något fler, jämfört med 2021. Å andra sidan var antalet aborter detta år det lägsta sedan 2002.

● De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten. Under 2022 utfördes över 60 procent av aborterna före vecka 7.

● Bland yngre kvinnor har tonårsaborterna minskat under den senaste tioårsperioden. Förra året rapporterades lite drygt 8 aborter per 1 000 flickor i åldersgruppen 15–19 år, att jämföra med drygt 25 per 1 000 under 2006.

Källa: Vårdguiden och Socialstyrelsen