Svenska forskare kartlägger Arktis för att undersöka effekter av klimatförändringarna

Det gungar fortfarande i kroppen på Chalmersforskarna när vi träffas på Lindholmen i Göteborg, där institutionen för marina vetenskaper huserar, två dagar efter att de stigit i land.

I nästan två månader har Amanda Nylund och Anna Lunde Hermansson färdats ombord på isbrytaren Oden för att, tillsammans med ett trettiotal forskarkollegor från olika lärosäten i Sverige och andra länder, kartlägga ekosystemet i Norra ishavet, eller Arktiska oceanen som det också kallas – i områden som tidigare varit oupptäckta för människan.

– Mycket av polarforskning handlar om att skapa sig en bild av hur det ser ut nu, vad det är för miljö och vad som händer om det sker förändringar. Man försöker bygga upp någon typ av grundkunskap. Vilket är väldigt spännande, att bli lite som upptäckare, på nytt, säger Anna Lunde Hermansson, som är marinkemist i grunden.

Bild 1 av 2 Efter två månader till havs känns det ovant att gå omkring på land igen. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 Anna Lunde Hermansson och Amanda Nylund är doktorander på Chalmers institution för marina vetenskaper i Göteborg. De känner sig lyckligt lottade som har fått vara med om en polarexpedition. Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

Marinvetaren Amanda Nylund fyller i:

– Det är så konstigt att veta att här har ingen någonsin varit. Det är få sådana ställen som finns kvar. Och samtidigt veta att det är så viktigt, eftersom det är ett område som påverkar miljön på jorden så mycket.

Expeditionen leds av Polarforskningssekretariatet och är en del av ett större internationellt initiativ där flera fartyg, inte enbart isbrytare, under tre år ska täcka olika delar av Norra ishavet för att samla in data om hur klimatförändringarna påverkar den fysiska miljön, havet och ekosystemet i Arktis, den region som är mest påverkad av den globala uppvärmningen.

– Stora delar av Arktiska oceanen är en dataöken. Nu har vi möjligheten att samla data från en större del av Arktiska oceanen samtidigt. Detta ger en bättre helhetsbild och kan utgöra en slags baslinje, för att sedan se hur förändringar sker framåt och bidra till en större förståelse för klimatförändringarna. En sådan förståelse kan i sin tur bidra till anpassningar och åtgärder i samhället på en global skala, säger Katarina Gårdfeldt, direktör för Polarforskningssekretariatet som står bakom expeditionen.

Polarforskningssekretariatet är en svensk myndighet med uppdraget att samordna och främja svensk polarforskning. Sverige har en unik position inom polarforskningen, menar Katarina Gårdfeldt.

Bild 1 av 4 38 forskare från olika lärosäten, främst svenska, deltog i polarexpeditionen i Norra ishavet. Med hjälp av isbrytaren Oden kunde de ta sig till tidigare oupptäckta områden. Foto: Privat Bild 2 av 4 Det blev många foton på isbjörnar under expeditionen. Varje gång de var ute och jobbade på isen var minst en person utsedd till ”isbjörnsvakt”. Foto: Privat Bild 3 av 4 Svenska isbrytaren Oden är ett av få fartyg som kan nå de svåråtkomliga områdena runt nordpolen och norra Grönland. Foto: Privat Bild 4 av 4 Arktis är den del av planeten som påverkas mest av den globala uppvärmningen – och de förändringar som sker i regionen påverkar hela vår planet. Foto: Privat Bildspel

Dels för att isbrytaren Oden är ett av de mest kapabla polarforskningsfartygen i världen, och ett av få som kan nå områdena runt Nordpolen och norra Grönland, där expeditionen ägde rum. Odens besättning och Polarforskningssekretariatets personal bidrar med viktig kompetens och den svenska forskningen beskrivs dessutom som världsledande på området.

Genom att studera Arktis kan man få en hint om hur resten av planeten mår, och hur klimatförändringarna kan komma att påverka andra platser på jorden längre fram, förklarar Katarina Gårdfeldt.

– Efter 2050 och resten av seklet vet vi inte riktigt hur det kommer att drabba jordklotet och mänskligheten. Även om vi vet att vi ska sluta med utsläpp, vet vi inget om responsen på reduktionen av utsläpp. Hur snabbt kan vi vänta oss att vi får ett resultat av det? Räcker Parisavtalet? Det finns en rad återkopplingsmekanismer i det arktiska systemet som vi inte vet tillräckligt mycket om.

”Expedition at the North Pole! Back in Sweden 20/9. No internet during the trip.” står det på den lilla whiteboardtavlan, tillsammans med en tecknad sol, intill Chalmersforskarnas kontorsdörr.

– Det känns tråkigt att behöva sudda ut det där nu, säger Amanda Nylund.

Bild 1 av 2 Nu är det dags att sudda ut hälsningen som forskarna skrev på whiteboardtavlan intill deras gemensamma kontorsdörr innan de gav sig iväg. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 Efter ett och ett halvt år av hemmajobb på grund av pandemin var det uppskattat att få uppleva social interaktion i en forskarmiljö igen. Expeditionen inleddes med tio dagars karantän på hotell i Malmö. Ombord på Oden kunde de leva helt utan restriktioner. Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

För två dagar sedan mönstrade de av isbrytaren Oden i Helsingborg. Nu är de tillbaka på institutionen för första gången sedan de lämnade Göteborg i mitten på juli. Efter att ha jobbat i skift dygnet runt under hela expeditionen är de matta – men exalterade över att få berätta för andra om allt de har fått uppleva.

Expeditionens rutt i Norra ishavet

Alla nyanser av blått och turkost. Ljuden ombord, som när Odens metallskrov bröt sig genom isen, plingandet från olika mätinstrument. Den nästan ständiga dimman. Djurlivet – eller snarare bristen på det. Isbjörnar och sälar fanns det gott om till en början, men ju längre in i isen de kom desto färre stora djur såg de till.

Arbetslaget som de ingick i under expeditionen har fokuserat på mätningar som är kopplat till koldioxid, och försurning. De har studerat vattnet och isen på olika djup och nivåer för att undersöka hur vattenströmmarna går och vilka typer av organismer som lever där.

– Arktis fungerar som en sänka vilket innebär att koldioxid som släpps ut i atmosfären tas upp av havet. Förenklat kan man säga att Arktis buffrar några av de effekter som utsläpp av växthusgaser medför, men samtidigt leder detta till bland annat havsförsurning och rubbning av hela ekosystem. I en framtid med ökande temperaturer och smältande isar så vet man inte hur den här balansen kommer att förändras, säger Anna Lunde Hermansson.

Rutten var förbestämd. Ett antal stationer har passerats för att samla in prover från så många platser som möjligt.

Bild 1 av 4 En CTD-rosett med flaskor förs ner under ytan där flaskorna sedan stängs på olika djup för att undersöka vattnet på olika nivåer. Rosetten är även utrustad med sensorer som mäter temperatur, vattentryck, salthalt, alger och partiklar i havet. CTD står för conductivity, temperature and depth. Foto: Privat Bild 2 av 4 Provtagning av flaskorna som ger en ögonblicksbild av hur vattnet ser ut på det djup där flaskan har stängts. Foto: Privat Bild 3 av 4 Amanda Nylund mäter pH-värdet i ett utav alla vattenprov som togs på vägen. Ombord var det full aktivitet dygnet runt. Många arbetade i skift. Foto: Privat Bild 4 av 4 Containrar uppställda och fastsurrade på fördäck fungerade som laboratorium under expeditionen. Foto: Privat Bildspel

– Det blir som ett fingeravtryck. Alla mätningar vi har gjort tillsammans – och även tillsammans med de mätningar som de andra grupperna gjorde, kan man använda för att se vart vattnet kommer ifrån. Och det är ju viktigt för att förstå hur strömmar rör sig för att kunna göra bra prognoser för hur de kan tänkas förändras, säger Amanda Nylund.

Just deras mätningar analyserades redan ombord. Men det är först i ljuset av alla samlade forskningsresultat från expeditionen som de kommer att kunna dra slutsatser om vad fynden faktiskt innebär. Och det kan dröja. Under de kommande åren ska ytterligare expeditioner göras i Norra ishavet.

Bild 1 av 2 Amanda Nylund med en ”iskärna” som arbetslaget fått upp genom att borra i isen. Iskärnan delas sedan upp i sektioner för att forskarna ska kunna analysera isen på olika nivåer. Foto: Privat Bild 2 av 2 Under expeditionen upptäckte forskarna att vissa platser, där det enligt sjökorten var 300 meter djupt, i själva verket var så djupt som 900 meter. Foto: Privat Bildspel

Men några saker kunde forskarna se direkt, med blotta ögat.

– Norra Grönland har alltid varit känt för att isen packas upp där. Fartyg har inte kunnat ta sig dit innan för att det har varit så tjock is. Men nu var det förvånansvärt mycket öppet vatten. Det är en tydlig indikation på att det sker förändringar i Arktis, säger Anna Lunde Hermansson.