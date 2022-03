Svenska kampanjen banade väg för Putins gasledning

Banker, företag, oligarker och idrottare. Alla är de föremål för de mest omfattande sanktioner som hittills riktats mot ett land. Genom att strypa Rysslands ekonomi hoppas västmakterna kväsa president Vladimir Putin och stoppa anfallskriget mot Ukraina.

Men det finns två viktiga områden som är fredade: rysk olja och naturgas.

Omkring en tredjedel av all den gas som européerna konsumerar kommer nämligen från Ryssland.

Bara fem mil utanför Gotlands östkust löper pulsådern som förser stora delar av Europa med energi. Under ett decennium har gasledningen Nord Stream pumpat naturgas från hamnen i Viborg i Ryssland till Greifswald i Tyskland. Bolaget ägs till 51 procent av Gazprom som kontrolleras av den ryska staten och president Vladimir Putin.

Europas energikonsumtion

(Procent)

Källa: BP statistical review of world energy via our world in data