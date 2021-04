Svenska kockens långa resa till restaurangtoppen i New York

Har lagat mat åt Barack Obama

Marcus Samuelsson

Bakgrund: Född i Etiopien, men adopterades efter ett par år till Sverige tillsammans med sin syster Linda. De växte upp utanför Göteborg med adoptivföräldrarna Anne Marie och Lennart Samuelsson och deras fosterdotter Anna.

Karriär: Gick restaurangskola i Göteborg och arbetade därefter på internationella finkrogar. Blev, 23 år gammal, kökschef på restaurang Aquavit i New York, som strax därefter fick tre stjärnor av New York Times. Öppnade sin första egna restaurang, Red Rooster, 2010 och lämnade Aquavit. Driver i dag ett restaurangimperium med restauranger i flera delar av USA och världen, bland annat i Sverige, London, Bermuda och Montreal. I slutet av 2021 planerar han att öppna en restaurang i Chelsea i New York, där hans svenska och etiopiska rötter möts.

Familj: Hustrun Maya Haile, sonen Zion, 5 år, och vuxna dottern Zoe.

Övrigt: Satte ihop menyn för president Barack Obamas första statsbankett. Utsågs 2005 till adjungerad professor vid Restauranghögskolan i Umeå. Tävlade (och vann) i det amerikanska tv-programmet ”Top chef masters” och har medverkat i en rad andra tv-program, bland annat ”Parts unknown” med Anthony Bourdain. Har podden ”This moment” med Jason Diakité.

Böcker: Har gett ut en rad kokböcker och memoarboken ”Oui chef” som även översatts till svenska. Senaste boken ”The rise. Black cooks and the soul of American food” gavs ut hösten 2020.