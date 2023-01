Svenska skidalpinisten Erik Johansson dog i lavinolyckan i Norge

Lavinolyckan inträffade i Rauma kommun på norska västkusten, i närheten av byn Isfjorden, på trettondagen.

Tre svenska män i 30-årsåldern var på tur på 829 meter höga fjället Moanebba ovanför Romsdalsfjorden när ett snöskred utlöstes som de tre männen drogs med i.

– Skidturen var inte i en alpin backe, utan det var ett vanligt fjäll. De var på en randonné, som går ut på att man går upp för fjället och åker skidor ner. Så det var inte i en uppkörd terräng, säger Arild Reite, operationsledare på polisen i Møre och Romsdal.

Larmet inkom till räddningstjänsten vid 13-tiden men på grund av kraftiga vindar fick de första räddningsförsöken med helikopter avbrytas.

Det dröjde fram till 15-tiden innan räddningshelikoptern slutligen lyckades landa på fjället och Erik Johansson kunde grävas fram. Han fördes sedan till St Olavs hospital i Trondheim där han avled av sina skador.

– Vi vet inte om förseningen hade någon påverkan på utfallet. Men man utförde hjärt- och lungräddning så snart man fick ut honom. Man har gjort det man kunde göra, säger Arild Reite.

Erik ”Bygg” Johansson under en av många fjällturer. Foto: Privat

En av Erik Johanssons vänner, med meriter i ett annat svenskt landslag, fördes till sjukhuset i Molde med skador, men de ska inte vara livshotande. Den tredje i gruppen hjälptes ner från fjället och undersöktes men var fysiskt oskadd.

Lavinolyckan inträffade under en resa där Erik Johansson, kallad ”Bygg” av idrottsvänner, tillsammans med sina kompisar via ett stopp vid Holmenkollen i Oslo åkte skridskor på älven Leira och på skidor tog sig upp på de kända fjällen Galdhøpiggen, Glittertind och Kyrkjetaket.

Inom idrotten randonée, skidalpinism, är Keb Classic en viktig tävling. Här en bild från 2013. Foto: Helena Larsson/N/TT

Erik Johansson var en van äventyrssportare. I april i fjol var han med och vann SM-guld i skidalpinism på Kebnekaise. Med lätt utrustning gäller det att ta sig upp och ner på skidor på kortast möjliga tid.

Efter uppväxten i Tranemo i Västergötland via studier till civilingenjör bodde Erik Johansson nu i Umeå. Men hans bakgrund som orienterare och skidorienterare med klubbadress OK Tranan i Tranemo gjorde honom attraktiv som medlem i multisport, med ansvar för navigeringen.

Laget som kom sexa i multisport-VV: Lars Löfgren, Jacob Westerberg och Helen Westberg samt den nu omkomne Erik Johansson. Foto: USWE Adventure Team

Vid VM i multisport, Adventure Racing World Series, i Paraguay i september i fjol ansvarade han för navigeringen i laget USWE, som slutade på sjätte plats.

– Jag tror att VM där var en stor grej för honom, jag var grymt imponerad av hans förmåga att hålla fokus. Jag tror han såg tävlingen som ett avstamp för vidare äventyr, men tyvärr blir det inte så, säger lagledaren Jacob Westerberg.

Silver i Paraguay togs av svenska försvarsmaktens lag där trefaldige Vasaloppsvinnaren Oskar Svärd ingick. Svärd säger till DN:

– Jag är visserligen äldre men har följt Erik i hans idrottande, och vi har ju samma hemtrakter. I Paraguay snackade vi förstås mycket om banan och terrängen. Erik minns jag som alltid positiv, en kille som inte såg några problem. Han hade så många år framför sig. Det här gör så ont, ont ont.

Trefaldige Vasaloppsvinnaren Oskar Svärd efter segern i Mora 2007. Han är numera en flitig multisportare. Foto: Ulf Palm/TT

Hemma i Tranemo ordnade OK Tranan och Tranemo IF på söndagen en minnesstund vid klubbstugan Hagatorpet med ett stort deltagande. Samlingen inleddes med några ord av ledaren i OK Tranan Peter ”Lillen” Nilsson.

– Det blev en fin kväll många skratt och gråt. Så fort han var hemma och hälsade på fick man en signal från honom, vi hade häftiga samtal när vi var ute och sprang, de kommer jag att sakna, säger han.

Bland de närvarande i minnesstunden: Erik Johanssons föräldrar Mikael och Anette.

– Vi hade först tänkt avstå men ändrade oss. Erik var så omtyckt, och det kändes bra att få träffa alla hans vänner där, säger föräldrarna i samtal med DN.

Pappa Mikael Johansson säger att de, trots avancerad skidåkning med toppturer, inte kände sig oroliga över sonen.

– Han brukade inte ta risker. Och de han åkte med nu var också erfarna. Vad jag förstår kom lavinen när de var vid trädgränsen och de hade sagt till varandra att ta det försiktigt.

Pappan säger att sonen brukade säga ”ni behöver inte vara oroliga”, inte minst när han gav sig ut på långfärdsskidskor.

– Men det här, med toppturer, det var det bästa han visste.