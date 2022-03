Svenskarna har skänkt över 600 miljoner till Ukraina

Svenskarnas vilja att skänka pengar till Ukraina har under krigets första tolv dagar varit rekordstort. Bara under invasionens första dygn fick Röda korsets insamling in över 10 miljoner kronor. Och engagemanget från både privatpersoner och svenska företag håller i sig.

Vid lunchtid på onsdagen hade enbart Röda korset fått i 244 miljoner kronor.

– Det är en blandning av många privatpersoner som har gett mindre belopp, några privatpersoner och stiftelser som gett större belopp, och många företag, som gett olika summor, säger Per Westberg, insamlings- och kommunikationschef på Röda korset.

Enligt Per Westberg är det fortsatt stor vilja att engagera sig.

– Torsdag kommer vi att att ha en gemensam tv-sändning med UNHCR, Rädda Barnen och Unicef.

Charlotte Rydh, generalsekreterare för branschorganisationen Giva Sverige Foto: Henrik Montgomery/TT

Charlotte Rydh, generalsekreterare för branschorganisationen Giva Sverige, beskriver det som en ”enorm våg” av gåvor, som under de senaste veckorna skänkts till organisationer som arbetar med humanitärt stöd i Ukraina.

– Det är helt fantastiskt, jag vågar tro på att det blir en miljard, säger hon.

Enligt Charlotte Rydh brukar allmänheten vara stora bidragsgivare, men nu kan man också se att företag ger rena penninggåvor i högre utsträckning.

– Det är ett skifte skulle jag säga.

Fram till och med onsdagen hade insamlingarna totalt fått in 620 miljoner kronor.

Det är det största engagemanget på väldigt länge, och den enda händelsen som kan mäta sig är tsunamikatastrofen i Indiska oceanen 2004.

Människor tenderar att vi akuta händelser särskilt vända sig till stora organisationer, som exempelvis Röda korset och Unicef, enligt Charlotte Rydh.

– Folk tenderar att skänka pengar till de organisationer som har möjlighet att göra skillnad snabbt, som kan hjälpa till direkt på plats, säger hon.