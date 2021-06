Svenskarnas mobiler avslöjar: Resandet har ökat kraftigt i maj

Myndigheten har under hela pandemin använt sig av Telias mobilmaster för att samla in information om folks resebeteende. Statistiken är anonymiserad, så det går inte att kartlägga enskilda individers vanor.

Tidigt avrådde regeringen från icke nödvändiga resor och i perioder har tonen varit uppfordrande: Håll er hemma.

Sedan mitten av april pekar statistiken dock brant uppåt när det gäller både nationellt och mer lokalt resande. Utslaget på hela befolkningen gjorde svenskarna lite drygt två resor per person i mitten av april. Förra veckan, vecka 22, var vi uppe i över 2,5 resor per person. Trots den tydliga ökningen ligger resandet ändå en bit under normalnivån.

Data är dagligt insamlad och visas som rullande 14-dagarsmedelvärden för att jämna ut förutsägbara och förväntade skillnader mellan veckodagar, enligt FHM:s rapport.

Resor per invånare, alla restyper mellan 1 mars 2020 till och med juni 2021. Grafen visar alla resor, både inom och mellan kommuner. Foto: Folkhälsomyndigheten

Det ökade resandet är tydligast i resor som sker mellan olika kommuner. Det är den här typen av resor som i störst utsträckning speglar den typen av beteende som avråds av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Alltså bland annat resor till olika nöjesområden, shoppingresor, fester och andra sociala sammanhang, skriver myndigheten.

Samtliga resor inom och mellan kommunen. Dagliga resor mellan 1 oktober 2020 till och med juni 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens datainsamling visar också att resor i kollektivtrafiken fortsatt ligger på en mycket lägre nivå än ett normalt år, även om resandet ökar även där. Nedan följer en graf som visar användandet av kollektivtrafiken i Region Stockholm.