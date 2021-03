Sverige först med klimatavgifter för flyg

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Innan coronapandemin satte stopp för det mesta av flyget stod svenskars flygande för lika stora utsläpp som hela personbilstrafiken i Sverige. År 2017 motsvarade en svensk invånares flygresor 1,1 ton koldioxid per person och år, ungefär fem gånger högre än det globala genomsnittet på 0,2 ton per person. Och trenden var ökande, sedan början av 1990-talet hade antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats.

För att sätta press på flyget att minska sin klimatpåverkan förelår nu regeringen i en proposition till riksdagen en lagändring som gör det möjligt att införa miljöstyrande start- och landningsavgifter på Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter.

– Som första land i världen inför vi nu klimatrelaterade avgifter på starter och landningar så att flyget verkligen kan premiera de bolag som har minst klimatpåverkan. Det här kommer att kunna få stor påverkan för att göra flyget mindre klimatbelastande, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

– Flyget måste bevisa att de tar klimatfrågan på allvar det här är ett sätt att från politiskt håll trycka på och säga att nu är det dags att göra sin läxa.

De nya differentierande avgifterna ska sättas utifrån vilken miljö och klimatpåverkan olika flygningar och olika flygplanstyper har, det kan handla om hur stora utsläpp olika flygplan orsakar eller om biobränsleanvändning. Mindre klimatpåverkan ska ge lägre avgifter och högre påverkan en högre avgift. Avgifterna ska gälla både passagerarflyg och fraktflyg.

– Det ger direkt möjlighet att premiera de flygbolag som har en flotta med mindre utsläpp och som exempelvis framöver ökar sin inblandning av biobränsle, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

– Det kommer att bli lite tuffare för de bolag som inte tar klimatansvar och är ytterligare en stark signal om att vi vill ta ledartröjan i flygets omställning.

Anledningen till att avgiftsändringen begränsas till Arlanda och Landvetter är att det är de enda svenska flygplatser som omfattas av lagen om flygplatsavgifter och den lagändring som nu föreslås gäller just den lagen. De två flygplatserna står tillsammans för närmare hälften av allt flyg i Sverige. Men i framtiden kan liknande förändringar komma att ske på fler flygplatser.

– Visar det här sig att det fungera så kommer vi att gå vidare, säger Tomas Eneroth.

Flygplatserna och flygbolagen kommer själva genom samråd vara med om att utforma kriterierna för hur avgifterna ska differentieras. Men regeringen har möjlighet att ytterligare skärpa regleringen om det skulle behövas.

– Både regeringen och transportstyrelsen kan gå in och göra tydligare regleringar om vi ser att det skulle behövas, men min bedömning är att det finns en tydlig konsensus och möjlighet att kunna differentiera avgifterna så att det får önskad effekt, säger Tomas Eneroth.

Flyget har varit en central fråga i klimatdebatten och kanske det område som har väckt mest engagemang och debatt. Begreppet flygskam har etablerats och redan innan pandemin minskade svenskars flygande. Regeringen räknar också med att den opinionen påverkar flygets vilja att ställa om.

– Även flygkunderna vill ju att flyget ska bli mer hållbart så det finns ett tryck från konsumenternas sida. Jag tror också att till exempel flygplatserna ser att det finns krav på att flyget måste bli mer hållbart, säger Per Bolund.

Invändningar mot att enskilda länder inför regleringar inom flyget som i hög grad är internationellt har varit att det då är stor risk att flygbolagen slutar att flyga på sådana destinationer.

– Det sades även om flygskatten under många år men så har inte skett. Grunden i miljöpolitiken är att förorenaren ska betala, de övergripande beslut som riksdagen har fattat att alla transportslag ska bära sina kostnader inklusive miljö- och klimatkostnader, säger Per Bolund.

Förslaget om de differentierade avgifterna är en del av januariavtalet som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna står bakom. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och att få igenom ändringarna så fort som möjligt har blivit extra angeläget under pandemin.

– Utmaningen har varit den kris som flyget befinner sig i just nu och därför gäller det också att genomföra detta innan flyget återstartar så att det finns tydliga signaler om vilken typ av beteende som ska premieras, säger Tomas Eneroth.

– Precis som med flygskatten kommer fler länder att följa efter och införa differentierade start- och landningsavgifter, det är också därför det här har varit internationellt uppmärksammat.

