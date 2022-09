VAL 22

Köerna ringlade långa till vallokalerna när Sverige röstade på söndagen.

Valrörelsen har till stor del dominerats av frågor som brottslighet, stigande elpriser och det höga bensinpriset – klimatet har hamnat lite i skymundan. Aili Nuutinnen i Flemingsberg utanför Stockholm berättar för DN att hon röstar för sina barnbarn.

– Jag har kommit så långt i mitt liv och jag är fortfarande frisk. Men om jag måste välja vilken politisk fråga som är viktigast för mig så är det mina barnbarn och deras framtid. Hur ska de klara den kommande svåra tiden med krig och klimatförändringar? säger Aili Nuutinnen.

Aili Nuutinnen i Flemingsberg. Foto: Alexander Mahmoud

När statsminister Magdalena Andersson (S) röstade på en skola i Nacka utanför Stockholm uppmanade hon alla väljare att göra samma sak.

– Det är väldigt väldigt jämnt. Så jag vill uppmana alla att gå och rösta och välja vilken framtid vi vill ha.

S-ledaren Magdalena Andersson röstar i Nacka. Foto: Alexander Mahmoud

I Malmö avvisades företrädare för partiet Nyans från en vallokal på Rosengård med hjälp av väktare, sedan de uppehållit sig för nära utrymmet.

– Jag har pratat med partiet ifråga och förklarat att det ska inte finnas någon form av kampanjande vid vallokalerna. De får dela ut valsedlar, men inget mer än så, säger Daniel Olsson, valchef i Malmö Stad, till Sydsvenskan.

Rösträkningen väntas bli försenad på grund av de långa köerna. Vallokalerna stänger klockan 20, men de som kommer dit då får ändå komma in och rösta – det innebär att rösträkningen riskerar att komma i gång senare än vanligt.

– Vi kan inte säga om det rör sig om timmar eller minuter. Det kan vi först säga klockan 20 när vi ser hur många som fortfarande står i köerna när vallokalerna stängt, säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.

Enligt valnämndens ordförande i Uppsala, Johan Pelling (S) kan de långa köerna bero på nya regler. Tidigare kunde flera personer gå fram samtidigt till valsedlarna, men i år måste man gå fram en och en.

– Det är valsedelsställen som blir flaskhalsarna i vallokalerna eftersom väljarna måste gå in en och en där från och med i år, säger Johan Pelling (S), till SVT Nyheter Uppsala.

Riksdagsvalet ser ut att bli en rysare.

I DN/Ipsos sista mätning före valet har statsminister Magdalena Anderssons block en knapp ledning, men skillnaden är så liten att det inte går att säga vem som vinner. Det samlade stödet för S, MP, C och V skattas till 50,0 procent och för kvartetten M, KD, SD och L är väljarstödet 48,2 procent.

Andra opinionsmätningar som presenterats dagarna före valet visar också på en jämn röstfördelning, där det bara skiljer något eller några mandat mellan blocken.

Kön ringlar lång utanför Kristinehovs Malmgård på Södermalm i Stockholm. Foto: Paul Hansen

Klockan 20 stängde vallokalerna – då presenterades SVT:s vallokalsundersökning Valu. Enligt mätningen blir Socialdemokraterna största parti med drygt 29 procent. Sverigedemokraterna går om Moderaterna och blir näststörsta parti. Omräknat till mandat skulle vänsterblocket få 176 mandat mot högerblockets 173.

På Socialdemokraternas valvaka var det glada miner efter beskedet. Partisekreterare Tobias Baudin betonade dock att inget ännu är klart.

– Jag har ett leende på läpparna för att vi har gjort en fantastisk valrörelse i vårt socialdemokratiska parti, säger han till SVT Nyheter.

Sverigedemokraterna jublade när siffrorna presenterades. Gruppledaren Henrik Vinge säger att det är en rysare och att det kommer att bli jämnt in i det sista. Han vill inte ta ut någon seger i förskott för högerblocket.

– Vi hoppas verkligen att vi ska vinna det här och få en majoritet, det är ju väldigt jämnt, säger SD:s gruppledare i riksdagen Henrik Vinge till SVT Nyheter.

SVT:s vallokalsundersökning Socialdemokraterna, 29,3 procent Sverigedemokraterna, 20,5 procent Moderaterna 18,8 procent Centerpartiet, 7,7 procent Vänsterpartiet, 7,0 procent Miljöpartiet, 5,8 procent Kristdemokraterna, 5,2 procent Liberalerna, 4,7 procent Visa mer

Enligt TV4:s valdagsundersökning, som presenterades strax före klockan 20, är S-sidan med något större än motståndarsidan. De rödgröna får 50,6 procent av rösterna och högerblocket 48 procent, uppger TV4 Nyheterna.

TV4:s vallokalsundersökning De rödgröna får 50,6 procent av rösterna, visar TV4:s valdagsundersökning. Liberalerna får 4,9 procent, KD får 5,8 procent, Moderaterna får 16,9 procent och Sverigedemokraterna får 21,3 procent, det vill säga 48,0 procent. Valdagsundersökningen är en opinionsmätning som görs på valdagen. 4000 är tillfrågade. TT Visa mer

Senare på kvällen, vid 23-tiden, väntas siffror på en preliminär mandatfördelning.

Men det är inte alls säkert att vi har ett tydligt utslag redan på kvällen eller natten. Utlandsrösterna räknas sist och kan bli avgörande för resultatet. Sent inkomna förtidsröster och utlandsröster, som inte hann fram till vallokalerna på valdagen, räknas inte förrän på onsdag och det slutliga valresultatet väntas först om cirka en vecka.

Enligt statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson brukar det vara en viss borgerlig övervikt bland sena utlandsröster.

– Så har det sett ut historiskt i alla fall. Man kan nog räkna med att det finns en viss borgerlig övervikt bland svenskar som bor i utlandet. Men rösterna som räknas under onsdagen blandas ju också upp med de sent inkomna förtidsrösterna, och där är det mer slumpmässigt, säger han till DN.

Valdeltagandet väntas bli högt i år – högre än förra valets 87,2 procent, enligt Henrik Ekengren Oscarsson.

– Under de senaste veckorna har det varit en väldigt god inströmning av förtida röster, det brukar skvallra om att det blir ett högt valdeltagande. Just nu ligger inströmningen i årets val över förra årets val, säger han till SVT Nyheter.

Samtidigt visar SVT:s valundersökning att många väljare, 38 procent, har bytt parti – en något lägre andel jämfört med förra valet. Mer än en tredjedel av väljarna, 37 procent, bestämde vilket parti de skulle rösta på under söndagen eller under den senaste veckan. Den siffran är på samma nivå som vid förra valet. Bland de som röstade på Liberalerna och Miljöpartiet var andelen som bestämde sig sent större, uppger TT.