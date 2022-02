Sverige i möte om att sända vapen till Ukraina

Mötet som hölls sent på fredagen kom till stånd på brittiskt initiativ. På lördagen twittrade Storbritanniens premiärminister Boris Johnson:

”I går uppmanade jag Nato och våra partners att göra allt de kan för att stödja Ukraina och Zelenskyj. Jag gläds över att ännu fler erbjudit defensiv och humanitär hjälp. Vi måste stödja det ukrainska folket i deras försvar av sitt land och demokratier överallt”.

Enligt Sky News har Storbritannien erbjudit sig att att genomföra ”logistiska operationer”. I klartext att se till att vapenhjälpen från olika länder körs till Ukrainas gräns där dess försvarsmakt kan ta emot den. Främst behövs nu ammunition och vapen mot stridsvagnar, enligt brittiska försvarskällor.

Enligt vad DN erfar har Ukraina begärt snabba leveranser av vapen som de omedelbart kan sätta i händerna på sina soldater. Det innebär vapen som de redan har hunnit utbilda trupperna på.

Ett sådant vapen är svenskt och är konstruerat för att slå ut just stridvagnar. Det går i det svenska försvaret under beteckningen Robot 57, men har i och med kriget i Ukraina blivit mer känt som NLAW (Next Generation Light Anti Tank Weapon).

Det utvecklades av Saab och ett brittiskt företag, som också är tillverkare. Det är ett vapen som Storbritannien i slutet av januari började sända i stora mängder till Ukraina. Där har både den ukrainska armén och de frivilliga i territorialförsvaret utbildats på NLAW.

Med det bärbara vapnet kan en ensam soldat skjuta en robot som träffar en stridsvagn där dess skydd är tunnast, nämligen i taket på stridvagnens torn.

Ukrainska försvarsdepartementet har uppgett att man slagit ut 100 ryska stridsvagnar. Stora ryska pansarstyrkor och artilleriförband bedöms tränga längre in i landet de närmaste dygnen, enligt västliga underrättelsetjänster. Utan nya leveranser av fler pansarvärnsvapen till Ukraina kan angriparna bli omöjliga att stoppa.

Robot 57 ligger i svenska försvarets förråd sedan 2009 och det enda som krävs är ett regeringsbeslut för att de ska kunna sändas till Ukraina. En parallell är Vinterkriget 1939-40 då Sovjetunionen överföll Finland. Sverige understödde då Finland med stora mängder militär materiel, bland annat 84 000 gevär och 85 pansarvärnskanoner.

Ukraina har upprepade gånger bett omvärlden om stöd med humanitärt bistånd, finansiering och vapen. Timmar efter det ryska angreppet stod landets ambassadör i Sverige, Andrii Plakhotniuk, i riksdagen för att vädja om hjälp.

– Vi vänder oss till alla länder som har vänskapliga relationer med Ukraina när det gäller stöd till vårt försvar, sa han då.

Enligt vad DN erfar står Robot 57 överst på den ukrainska önskelistan. Regeringen har tidigare uttryckt att man inte ser några möjligheter att hjälpa landet med vapen, kopplat till ett strikt regelverk för vapenexport.

Flera oppositionspartier har pressat regeringen att undersöka möjligheterna. Och i torsdags meddelade statsminister Magdalena Andersson (S) att hon gett försvarsminister Peter Hultqvist (S) i uppdrag att be Försvarsmakten se över vad Sverige kan bidra med.

Försvarsmakten arbetar med uppdraget från regeringen.

– Vi kommer att redovisa det till regeringen, när kan jag inte gå in på. Sen är det upp till regeringen att besluta vad som kan bli aktuellt. Vi håller på att titta på vilket stöd som är möjligt att lämna ur Försvarsmaktens perspektiv. Exakt vad det innehåller kan jag inte gå in på, det handlar om att titta över vilka delar vi har och vad vi skulle kunna bidra med, säger Jonas Olsson, pressekreterare på Försvarsmakten.

Något besked från regeringen om bidrag med vapen från svenskt håll finns ännu inte.

– Regeringen jobbar med frågan, vi återkommer, säger Toni Eriksson, försvarsminister Peter Hultqvists pressekreterare.