Sverige kan ha modifierat vaccin inom tre månader

Nyheten om den nya varianten, som kallas B.1.1.529, påverkade under fredagen såväl börsen som flera myndigheters agerande. EU-kommissionen beslutade att rekommendera EU-länderna att flygresor från södra Afrika stoppas.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skrev i ett inlägg på Twitter att beslutet togs ”tills vi vet mer om den här varianten”, ett besked som starkt ifrågasattes av WHO i ett uttalande till nyhetsbyrån Reuters:

”I det här läget avråds från införandet av reserestriktioner”, skrev WHO.

Storbritannien hade då redan beslutat att stoppa alla direktflyg från Sydafrika och ytterligare fem länder i södra Afrika. Alla som redan hade rest hem från något av dessa länder uppmanades att ta ett covidtest.

På fredagen hade endast ett fall av den nya varianten bekräftats i Europa då en resenär i Belgien bekräftats smittad. Enligt Belgiens hälsominister Frank Vandenbroucke testade personen ifråga positivt den 22 november. Samtliga resenärer som kommer från Sydafrika sätts nu i en tio dagar lång karantän.

På fredagen meddelade också Nederländerna, Tjecken och Italien att de stoppar flyg från Sydafrika. Danmark stoppar också icke nödvändiga resor till Sydafrika och flera andra afrikanska länder. Tyskland meddelar att enbart tyska medborgare får resa in från länderna, och de måste sitta i karantän.

Även Israel har infört åtgärder efter upptäckten av den nya varianten.

Sverige har inga direktflyg från Sydafrika.

– Vi har redan nu en rekommendation att alla som kommer från dessa länder ska testa sig och nu har vi utökat det till alla som också är vaccinerade, säger Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell.

Borde det vara ett krav och inte en rekommendation?

– Man ska ha krav när man på något rimligt sätt kan följa upp att det verkligen efterlevs och det har jag svårt att se hur man skulle kunna göra. Vi bygger allt sådant här på att folk tar sitt eget ansvar och det har man gjort i väldigt hög utsträckning. Jag är rätt tveksam till att ett krav skulle förbättra något.

Anders Tegnell hade under fredagen kontakt med övriga nordiska smittskyddsansvariga:

– De gör som Sverige och lutar sig mot allt som vi redan har på plats med testning och speciella kontroller och annat som redan finns.

– Tvärtom tycker de inte att det finns någon rimlighet att stoppa resandet från Sydafrika eftersom det har väldigt många negativa effekter när man stoppar resor till länder.

Världshälsoorganisationen WHO uppgraderade under fredagen den nya varianten till en variant ”som inger oro”.

Anders Tegnell uppmanar alla som ska resa till Sydafrika att fundera över sitt beslut:

– Det är inget bra tillfälle att resa dit. Oberoende av själva risken så kommer det att bli krångligt att både resa dit och att komma därifrån. Det är dålig tajmning att resa nu.

Om vaccinerna skulle behöva ändras för att skydda mot den nya varianten kan läkemedelsföretagen göra detta inom tre månader från ett beslut av myndigheterna, enligt Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström:

– Europa har dessutom tagit hem hela tillverkningen av mRNA-vacciner vilket gör att allt sådant vaccin tillverkas här. Vi är självförsörjande, säger han.

Och Sverige står väl rustat när det gäller tillgången till vaccin. Under första halvåret 2022 har Sverige kontrakt på 9,5 miljoner doser av Pfizers vaccin och ytterligare 11 miljoner under nästa halvår. Dessutom kommer Moderna att leverera 9 miljoner doser under året.

– I princip samtliga dessa kommer att kunna vara modifierade till att skydda också mot en ny variant av viruset om det skulle visa sig behövas, säger Richard Bergström.

Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet och ordförande för Pandemifonden – Svenska sällskapet för virologi, menar att det just nu inte finns något som säkert visar att vi ska vara oroliga för den nya varianten.

– Den innehåller visserligen mutationer som gör att det finns skäl att befara att den kan vara mer smittsam och att vaccinerna vi nu har tillgängliga kanske inte ger ett lika bra skydd men detta vet vi ännu inte helt säkert, säger Niklas Arnberg.

Även om den nya varianten skulle visa sig ta över finns det hopp inför framtiden, säger Niklas Arnberg:

– De läkemedel som nu är under utveckling verkar vara mycket effektiva och kommer med stor sannolikhet att fungera mot vilken ny variant som helst som kommer under pandemin.

Om den nya varianten kommer att ta över och slå ut deltavarianten återstår att se, säger Niklas Arnberg och får medhåll av Anders Tegnell:

– Nu krävs det rätt mycket mer data innan man kan säga något och det kommer att ta tid, möjligen under nästa vecka. Det krävs betydligt mer än de fall som hittills har upptäckts i Sydafrika innan vi kan säga något säkert, säger Anders Tegnell.

