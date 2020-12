Coronakommissionen: Sverige misslyckades med att skydda de äldre

”Äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi”. Så sammanfattar coronakommissionen sin övergripande bedömning av smittspridningen inom äldrevården.

Under tisdagen presenterade de sin första delrapport på coronakommissionen.com om hur myndigheter och politiker har hanterat coronakrisen med fokus på äldrevården.

Man konstaterar att det som, utöver den allmänna smittspridningen i samhället, har haft störst inverkan på antalet sjuka och avlidna inom äldreomsorgen är sedan länge välkända strukturella brister.

”Dessa brister gjorde att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi. De anställda i äldreomsorgen lämnades i stor utsträckning ensamma att hantera krissituationen”, står det bland annat i den över 300 sidor långa rapporten.

Under våren satte regeringen och myndigheter in ett antal åtgärder för att minska riskerna för smittspridning i äldreomsorgen – dock alldeles för sent, konstaterar coronakommissionen.

”Vi bedömer att åtgärderna i flera avseenden även var otillräckliga”, står det.

Man skriver att ambitionen med den svenska strategin, att särskilt skydda de äldre, var och är riktig – men att den inte har lyckats.

”Även om Sverige i jämförelse med andra länder inte är ensamt om ett stort antal dödsfall inom äldreomsorgen, står det likafullt klart att denna del av strategin hittills har misslyckats.”

Under rubriken ”Ansvaret för bristerna” står att de strukturella bristerna inom äldreomsorgen har varit kända långt före virusutbrottet för flera regeringar.

”För dessa brister bär den sittande regeringen – liksom de tidigare regeringar som haft denna kunskap – det yttersta ansvaret. Regeringen styr riket och hade därför bort ta de initiativ som behövts för att äldreomsorgen skulle stå bättre rustad för en kris av detta slag.”

Det var i slutet av juni som regeringen beslutade att tillsätta en granskningskommission. Syftet är att dra lärdomar av det inträffade och göra en internationell jämförelse med relevanta länder av de olika åtgärder som vidtagits och deras effekter.

Senast den 28 februari 2022 ska de presentera sin slutrapport där både regeringen, myndigheterna, kommunerna och regionerna ska granskas.

Gruppen består av åtta personer och leds av juristen Mats Melin. Sammansättningen har tidigare fått kritik från Kungliga Vetenskapsakademin, för att sakna kompetens inom virologi, immunologi och smittskydd. Kungliga Vetenskapsakademin startade senare en egen expertgrupp som komplement. De ska lämna sin slutrapport före utgången av 2021.

Under tisdag eftermiddag ska det hållas en pressträff där kommissionens ordförande Mats Melin ska medverka tillsammans med socialminister Lena Hallengren (S).

Artikeln uppdateras.

Granskningskommissionen I slutet av juni tillsatte regeringen en kommission för att utvärdera myndigheternas och politikernas hantering av coronakrisen. En första delredovisning skulle ske den 30 november i år och handla om smittspridning inom äldrevården, men blev försenad två veckor. En andra delredovisning ska ske den 31 oktober 2021 och bland annat innehålla en redovisning av virusets spridning till och inom Sverige, hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera virusutbrottet och kommunikationen med anledning av virusutbrottet. Slutrapporten ska lämnas senast den 28 februari 2022. Kommissionen består av följande personer: Mats Melin, ordförande. Jurist och tidigare chefsjustitieombudsman, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Shirin Ahlbäck Öberg – docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. Ann Enander – professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan. Vesna Jovic – socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner. Camilla Lif – präst och tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan. Torsten Persson – professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Göran Stiernstedt – docent, ordförande för den gemensamma styrelsen för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus samt ordförande för Karolinska Institutet. Mats Thorslund – professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet. Källa: Regeringen Visa mer

